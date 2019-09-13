Что разрушает вашу печень – восемь невинных привычек

Печень главный детокс-орган нашего организма, поэтому так важно, чтобы он был здоровым. Однако, часто мы не замечаем, как наши привычки провоцируют болезни печени.

Если вы имеете такие, на первый взгляд, безобидные привычки, не стоит удивляться, почему у вас болит печень.

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Имеете любовь к сахару

Избыток сахара в рационе – причина не только кариеса и лишних килограммов, но и верный путь к жировой болезни печени, которая в свою очередь провоцирует цирроз и рак печени.

Риски достаточно высоки, исследования доказывают, что люди, потребляющие более тысячи лишних калорий в день, путем поедания сладкого, лишь в 2% случаев имеют лишний вес. Однако, у 27% наблюдается опасное для здоровья ожирение печени.

Утоляете жажду сладкими газированными напитками

Главная причина накопления жира в печени – фруктоза – распространенный тип простых углеводов. Рафинированный сахар на 50% состоит именно из него.

Но больше всего фруктозы содержится в тех продуктах, которые мы привыкли считать "здоровыми" заменителями сахара: мед, сладкие фрукты – особенно виноград, бананы, персики.

Фруктоза в избытке содержится в сладких газированных водах и энергетических напитках. Ученые говорят, что взрослые и дети, потребляющие большие объемы таких напитков, страдают болезнями печени.



Газированные напитки провоцируют болезни печени

Не желаете бороться с лишним весом

Лишний вес и ожирение увеличивают риски неалкогольной жировой болезни печени. По разным оценкам, от 26% до 90% взрослых, страдающих ожирением, имеют жировую дистрофию печени.

Игнорируете наличие жира в области живота

Висцеральным называют жир, который находится за мышцами пресса и окружает внутренние органы. Он меняет гормональный фон и повышает риски развития целого ряда опасных заболеваний:

Метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа;

Коронарной болезни сердца;

Астмы;

Деменции;

Рака.

Имеете любовь к витаминам и добавкам

Сейчас популярно принимать комплексы витаминов и различные добавки, однако без предварительной оценки организма и консультации врача, этого делать не стоит. Есть риски, что вы переборщите с дозой того или иного витамина и вместо пользы – принесете организму вред.

В контексте печени особенно опасен переизбыток витамина А, передозировкой считается потребление 12 000 мкг или 40 000 МЕ витамина в день.

Гипервитаминоз может привести к тяжелым последствиям – токсическому повреждению печени, увеличению ее размеров и даже циррозу.



Гипервитаминоз не менее опасен, чем авитаминоз Считаете парацетамол единственной таблеткой от любой боли Гипервитаминоз не менее опасен, чем авитаминоз Многие люди считают, что парацетамол является одним из самых простых обезболивающих препаратов, который не оказывает пагубного влияния на организм, используют его при головной боли, зубной или при температуре. Частично это правда: если принимать препарат согласно инструкции. Но если вы переборщите рекомендованную дозу, это может спровоцировать повреждение печени: от незначительных и едва заметных до печеночной недостаточности и даже смерти. Едите фаст-фуд Картофель-фри, чипсы, попкорн, крекеры, магазинная выпечка на маргарине и другой фаст-фуд содержит много трансжиров. Если вы любите кушать такую еду, это скорее всего, приведет не только к набору веса или даже ожирению, но и к развитию жировой дистрофии печени. Умеренно потребляете алкоголь Пожалуй, все знают, что много пить – вредно для здоровья. Однако, "много" понятие относительное. Бокал вина за ужином может показаться вам нормой, но безопасной дозы алкоголя не существует. Регулярное потребление алкоголя даже в умеренных количествах, может стать причиной заболеваний печени.