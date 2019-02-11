Что такое инулин и почему его полезно добавлять в пищу: объяснение Комаровского

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Что такое инулин и для чего его полезно добавлять в пищу
Что такое инулин и для чего его полезно добавлять в пищу / Фото из открытых источников

Люди часто покупают продукты, которые обогащены или содержат инулин. Однако, мало кто знает, что это такое и для чего он нужен организму.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, что инулин – это полезная добавка, которая эффективно чистит кишечник и улучшает пищеварение.

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Евгений Комаровский
“Инулин – это особый вид клетчатки, которая увеличивает объем кишечного содержимого и, таким образом, имеет слабительное действие. То есть для детей и взрослых со склонностью к запорам добавка инулина - позволяет просто здорово и своевременно очищать кишечник”

Кроме того, инулин обладает пробиотическими свойствами. Попадая в кишечник он является кормом для ряда полезных бактерий – прежде всего бифидобактерий и лактобактерий. Их стимуляция активизирует обмен и всасывание кальция.

Инулин также помогает освобождать организм от холестерина и усваивать не только кальций, но и магний. Поэтому при проблемах с их усвоением, добавки инулина очень полезны.

В каких продуктах содержится инулин?
Единственный источник инулина – растительные компоненты. Он накапливается в корневой системе и присутствует у некоторых из растений в качестве основного вещества. Всего насчитывается более 4 тысяч видов источников этого углевода.

Больше всего инулина содержит следующие продукты: топинамбур, корень цикория, лук и чеснок, бананы, ячмень, рожь, изюм, спаржа, артишок. Его иногда добавляют в йогурты, низкокалорийные сорта шоколада и напитки для похудения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люди покупают некие продукты, обогащенные или содержащие инулин, и спрашивают: «А что это?» ⠀ Инулин – это особая разновидность клетчатки, которая увеличивает объем кишечного содержимого и, таким образом, обладает слабительным действием. То есть для детей и взрослых со склонностью к запорам добавка инулина — это просто здорово позволяет своевременно очищать кишечник. ⠀ Кроме этого, именно инулин обладает пребиотическими свойствами, попадая в кишечник является кормом ряда полезных бактерий, прежде всего бифидобактерий и лактобактерий. Именно стимуляция бифидо и лактобактерий значительно активизирует обмен и всасывание кальция. Поэтому при неких проблемах с усвоением кальция добавки инулина также очень хороши. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #инулин #запор #пребиотики #кальций

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Медицина Желудочно-кишечный тракт Доктор Евгений Комаровский
Источник: 24 канал
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