Что такое эмоленты: кому и для чего нужно применять

Эмолент – это специальные средства, которые наносятся на кожу с целью ее смягчения, увлажнения, восстановления ее барьерной функции.

Для чего применяют эмоленты?

Они широко используются для ухода за сухой, чувствительной кожей, при атопическом дерматите, псориазе, ихтиозе. Они способствуют продлению ремиссии, повышают эффективность противовоспалительной терапии, помогают устранить зуд, болезненность кожи и устраняют шелушение, рассказала дерматолог Анна Трушина.

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Какие существуют формы эмолентов?

Лосьоны, молочко: самые легкие формы, хорошо наносятся тонким слоем, но имеют меньший увлажняющий эффект. Можно наносить на участки с острым воспалением.

Кремы: более плотные, чем лосьоны, но так же хорошо всасываются, удобно использовать в течение дня, не оставляют жирный след.

Бальзамы и мази: наиболее жирные и плотные формы, подходят для очень сухой кожи, утолщенной кожи, с выраженным шелушением, а также для ухода в ночное время, имеют максимально увлажняющий эффект. Не все любят использовать, поскольку есть ощущение "жирности" кожи.

Можно комбинировать средства для ухода, используя различные формы на разных участках тела в зависимости от состояния кожи.

Как применять эмоленты?

Наилучший эффект от использования эмолентов, если их наносить сразу же после принятия ванны или душа в течение первых 3 минут. Но это не является обязательным условием для нанесения, то есть в течение дня не обязательно предварительно принимать ванну.

Эмолент должен наноситься так часто, как нужно конкретно вашей коже: не существует жестких рамок, начните с 2 раз на день, если этого недостаточно, наносите чаще, столько раз, сколько будет нужно, чтобы сухости и шелушений не было.

Если вам назначен лечебный крем, разделяйте нанесение эмолентов и лекарств по времени, оптимально подождать хотя бы 30 минут. Чтобы не было разведения лекарственного средства и снижения его эффективности.

Для наилучшего результата эмолент необходимо наносить на кожу в большом объеме. Наносить следует мягкими движениями, без растирания, в направлении роста волос, чтобы избежать развития фолликулитов.



Эмоленты хорошо увлажняют кожу / unsplash.com

Более жидкие формы эмолентов часто содержат больше консервантов, чтобы предотвратить возникновение микробов. К сожалению, они могут стать причиной развития контактного дерматита. В таком случае, использование этой формы необходимо прекратить. Некоторые производители выпускают средства в упаковке, которая сохраняет его стерильным в течение всего периода использования, что помогает уменьшить количество патогенов.

Люди с чувствительной кожей могут чувствовать жжение или стягивание при использовании некоторых средств. Если это несет ощутимый дискомфорт, особенно, если речь о детях, эмолент стоит заменить.

Как понять, подходит ли мне эмолент?

Ориентируйтесь на свои ощущения: вам должно быть комфортно и приятно его использовать, а после применения кожа должна становиться мягкой и гладкой.

Так что же выбрать?

Обратите внимание на следующие линии эмолентов: Avene Xerocalm A.D., Avene Trixera, Bioderma Atoderm, La roche posay Lipikar, Uriage Xemose, Topicrem, Эмолиум, Exomega A-derma.

Иногда нужно попробовать несколько разных средств, чтобы найти "свое". Не стесняйтесь спрашивать пробники в аптеках и магазинах.

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