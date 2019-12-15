Что такое почечная недостаточность, как ее выявить и почему она возникает

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Что такое почечная недостаточность / georgeinstitute

Почечная недостаточность является последней стадией хронического заболевания почек. Когда почки отказывают, это означает, что они перестали работать достаточно хорошо, чтобы человек смог выжить без диализа или трансплантации почки.

В большинстве случаев почечная недостаточность вызвана другими проблемами со здоровьем, сообщает American Kidney Found.

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Когда почки повреждены, они могут работать не так, как должны. Если состояние почек продолжает ухудшаться – у вас хроническое заболевание почек.

Почечная недостаточность является последней стадией хронического заболевания почек. Самыми распространенными причинами этого состояния являются диабет и высокое кровяное давление.

Что еще может вызвать почечную недостаточность:

  • Аутоиммунные заболевания;
  • Генетические заболевания, например поликистоз почек;
  • Нефротический синдром;
  • Проблемы мочевыводящих путей;

Иногда почки могут перестать работать очень внезапно, называется это острой почечной недостаточностью.

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При правильном лечении с почечной недостаточностью можно прожить долгую и счастливую жизнь / bostonkidney.com

Как понять, что состояние почек ухудшается

Хроническая болезнь почек обычно ухудшается медленно, и симптомы могут не проявляться, пока почки не будут сильно повреждены. На поздних стадиях, когда человек приближается к почечной недостаточности, он может заметить симптомы, вызванные отходами и накоплением лишней жидкости в организме.

Как понять, что почки начинают отказывать:

  • Зуд;
  • Судороги мышц;
  • Тошнота и рвота;
  • Отсутствие аппетита;
  • Отек в ногах и лодыжках;
  • Слишком много мочитесь или наоборот очень мало;
  • Проблемы с дыханием;
  • Проблемы со сном.

Симптомы острой почечной недостаточности:

  • Боли в животе;
  • Боль в спине;
  • Понос;
  • Лихорадка;
  • Кровь из носа;
  • Сыпь;
  • Рвота.

Если у вас есть несколько из вышеперечисленных симптомов, немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь.

Лечение почечной недостаточности

Существует лишь несколько вариантов лечения почечной недостаточности, учитывая пересадку почки и несколько видов диализа. Именно врач определяет, какое лечение лучше всего подходит пациенту.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение
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