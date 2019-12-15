Что такое почечная недостаточность, как ее выявить и почему она возникает

Почечная недостаточность является последней стадией хронического заболевания почек. Когда почки отказывают, это означает, что они перестали работать достаточно хорошо, чтобы человек смог выжить без диализа или трансплантации почки.

В большинстве случаев почечная недостаточность вызвана другими проблемами со здоровьем, сообщает American Kidney Found.

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Когда почки повреждены, они могут работать не так, как должны. Если состояние почек продолжает ухудшаться – у вас хроническое заболевание почек.

Почечная недостаточность является последней стадией хронического заболевания почек. Самыми распространенными причинами этого состояния являются диабет и высокое кровяное давление.

Что еще может вызвать почечную недостаточность:

Аутоиммунные заболевания;

Генетические заболевания, например поликистоз почек;

Нефротический синдром;

Проблемы мочевыводящих путей;

Иногда почки могут перестать работать очень внезапно, называется это острой почечной недостаточностью.



При правильном лечении с почечной недостаточностью можно прожить долгую и счастливую жизнь / bostonkidney.com

Как понять, что состояние почек ухудшается

Хроническая болезнь почек обычно ухудшается медленно, и симптомы могут не проявляться, пока почки не будут сильно повреждены. На поздних стадиях, когда человек приближается к почечной недостаточности, он может заметить симптомы, вызванные отходами и накоплением лишней жидкости в организме.

Как понять, что почки начинают отказывать:

Зуд;

Судороги мышц;

Тошнота и рвота;

Отсутствие аппетита;

Отек в ногах и лодыжках;

Слишком много мочитесь или наоборот очень мало;

Проблемы с дыханием;

Проблемы со сном.

Симптомы острой почечной недостаточности:

Боли в животе;

Боль в спине;

Понос;

Лихорадка;

Кровь из носа;

Сыпь;

Рвота.

Если у вас есть несколько из вышеперечисленных симптомов, немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь.

Лечение почечной недостаточности

Существует лишь несколько вариантов лечения почечной недостаточности, учитывая пересадку почки и несколько видов диализа. Именно врач определяет, какое лечение лучше всего подходит пациенту.

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