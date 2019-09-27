Что такое синдром самозванца и как от него избавиться

Если Вам часто кажется, что ваши заслуги преувеличивают, или вам просто в очередной раз повезло. Вы не считаете себя экспертом ни в одной области и боитесь, что вскоре о вашем непрофессионализме узнают другие, скорее всего, у вас синдром самозванца.

На самом деле, явление, которое в обществе привыкли называть излишней скромностью, имеет психологическое объяснение. Ученые из Brigham Young University утверждают, что подобное поведение свойственно каждому пятому человеку на земле и называется "синдромом самозванца".

Читайте также: Что такое синдром Аспергера и какие известные люди им болеют

Синдром самозванца – что это? Синдром самозванца – это ощущение, что вы занимаете чужое место, ваших умений не хватает для успешного выполнения работы. Это убеждение в собственной некомпетентности и обесценивание собственных способностей.

Людям с подобной психологической проблемой кажется, что на работе они занимают не свое место, плохо справляются с обязанностями, хотя в реальности все делают отлично. Часто их преследует страх быть уволенным за то, что они делают что-то не так (безосновательно).

Психологи уверяют, что это серьезное отклонение. Синдром может приносить немалый психологический дискомфорт, снижая удовольствие человека от собственной жизни.

Люди, имеющие синдром самозванца, воспринимают любую победу как везение, а поражение – как рок.



Синдром самозванца может сформироваться в детстве

Воспитание играет важную роль в формировании синдрома самозванца – если родители перегружают ребенка своими ожиданиями и мало учитывают его реальные возможности, то он вырастает неуверенным в себе и своих силах, закрывается и начинает грызть себя желанием соответствовать этим ожиданиям. Добавьте к этому внешние обстоятельства – обучение или работу с высокими требованиями, и получить синдром самозванца будет не так и сложно.

Как распознать синдром самозванца

Самозванцы редко рассказывают о неуверенности в себе друзьям или коллегам. Они пытаются это скрыть. Но таких людей легко заметить – они хотят угодить всем, чувствительны к критике, маниакально ответственны и всегда серьезны.

От синдрома самозванца страдают независимо от пола, хотя некоторое время считалось, что подобные эмоции могут переживать только женщины. Однако есть социальные группы, которые более склонны к развитию синдрома.

К этим группам относятся ЛГБТКИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транс персоны, квир и интерсекс) и афроамериканцы. Они оказываются в зоне риска: из-за позитивной дискриминации, которая получила распространение в последние годы, представители секс-меньшинств и темнокожие все чаще слышат, что на работу их берут не благодаря способностям.

Человеку с синдромом самозванца нужно работать с чрезмерной самокритичностью. Надо прекратить критиковать себя, хотя это бывает очень сложно сделать. Некоторые люди даже умудряются критиковать себя за то, что они себя критикуют.

Из-за завышенных стандартов они даже критикуют себя за то, что не выспались.

"Я должен вести здоровый образ жизни, должен хорошо спать и здорово питаться" – все эти "я должен" приводят к самокритике. А она забирает даже те силы, которые остались после 4-часового сна. И это первое, с чем нужно работать.

Как побороть синдром самозванца

Шаг 1 – смириться. Шарлатан, крутой, хитрюга – это можно сказать о каждом. Надо избавиться от надоедливого убеждения, что ошибаться – это плохо. Это нормально.

Шаг 2 – учиться. Не думайте о том, как стать самым успешным студентом в группе или стать лучшим работником компании. Эффективнее заняться делом – углублять знания и совершенствовать навыки. Вы не идеальны, однако можете стать немного лучше.

Шаг 3 – избавиться от перфекционизма. Научиться довольствоваться меньшим. Не во всем, конечно. Но если хороший физик будет посредственным искусствоведом – это уже что-то. Не надо быть лучше всех и во всем. Просто получайте удовольствие от любимого занятия.

Шаг 4 – звонок другу. Следует делиться своими переживаниями, прислушиваться к мнению близких. Не стоит игнорировать слова десятков людей, которые говорят, что вы классный. Их 10, а вы 1. Значит – вы действительно классный.