Неизвестная пневмония в Китае: все о вирусе, который уже унес жизнь мужчины

В Китае зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. Пока от вируса умер один мужчина, всего зарегистрировано 44 случая заболевания, у 11 человек состояние тяжелое. Что представляет собой новый вирус, какие симптомы этой пневмонии и есть ли смысл говорить о начале эпидемии?

Специалисты объясняют, что причиной вспышки пневмонии мог стать штамм коронавируса, пишет Meduza. Именно его диагностировали у 41 пациента в Китае. Заболевание также зафиксировали за пределами Китая, в Таиланде.

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Что известно о коронавирусе

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск передачи вируса от человека к человеку до сих пор был маловероятным. Коронавирусом заражаются в основном животные. Много случаев заражения вирусом были связаны с рыбным рынком в Ухане.

Коронавирус – что это? Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Коронавирусы могут приводить к серьезным пневмониям, в частности к атипичной пневмонии – это тяжелый острый респираторный синдром. Ее вспышка произошла в 2002-2003 годах в Китае. Смертность составила 10% больных.

Как распознать пневмонию

Признаки обычной пневмонии. У больного может быть лихорадка, иногда людям трудно дышать, а на рентгенограмме заметны изменения в легких. Специфического лечения, которое было бы направлено именно на коронавирус, нет. Пациенты получают только симптоматическую и поддерживающую терапию.

Следует ли бояться новой эпидемии

Пока нет достаточно оснований утверждать, что вирус передается от человека к человеку.

Также специалисты уверяют, что рынок морепродуктов закрыли 1 января 2020 года. Следовательно, с 3 января новых пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусами, не выявлено. У медицинских работников, которые оказывали помощь пациентам с пневмонией, тоже пока не обнаружили подозрительных симптомов.



С 3 января новых вспышек заболевания не было/Фото: Unsplash

Какие рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения уверяет, что спешить ограничивать поездки в Китай не стоит. Стоит придерживаться обычных правил профилактики инфекций: регулярно мыть руки, готовить мясо и яйца в надлежащих условиях и температурах. При наличии подозрительных симптомов обращаться к семейному врачу.

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