"Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут

"Интерактивная тетрадь для психов" – это русскоязычная адаптация книги "The big activity book for anxious people", изданная под редакцией Оли Фреймут. Что пошло не так – читайте в материале Здоровье 24.

Украинскую версию интерактивной тетради напечатало издательство Оли Фреймут под названием Snowdrop. Чтобы лучше объяснить, что не так с украиноязычным изданием, мы пообщались с медийщицей в сфере психического здоровья Екатериной Ткачишин.

Важно: Почему депрессия настолько опасна и как ее преодолеть

Прежде всего, стоит объяснить, что оригинал книги "The big activity book for anxious people" переводится как "Интерактивная книга для тревожных людей".

Оригинал книги "The big activity book for anxious people" и украинская адаптация "Интерактивная тетрадь для психов":

Отличаем понятие психического расстройства и тревожности

Тревожность – это краткосрочное состояние волнения, страха или сильного переживания из-за проблемы, которое может быть индивидуальным свойством психики человека и никак не мешать его повседневной деятельности. Тревога или страх являются типичными и вполне нормальными реакциями человека на опасность, однако тревожные люди ощущают ее гораздо чаще, так как имеют свой субъективный взгляд на ситуации в жизни.

Психическое расстройство – это долговременное состояние (две недели и более) неправильного функционирования психики, которое сопровождается набором симптомов, мешающих человеку жить. Он выпадает из социальной жизни, не может полноценно работать, ухудшаются отношения с семьей, и тому подобное.

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР), одним из симптомов которого является тревога, – это разновидность невроза, при котором человек очень часто надумывает опасность. Люди с тревожным расстройством испытывают стресс значительно глубже, что может привести к таким физиологическим проявлениям, как: нервозность, дрожь, мышечное напряжение, повышенная потливость, головокружение, дискомфорт в области солнечного сплетения и учащенное сердцебиение. Люди с ГТР испытывают тревогу постоянно и их всегда беспокоят плохие предчувствия.

Тревожный человек и тот, кого, дискриминируя, называют "психом" – это абсолютно две разные категории людей. По словам эксперта, издательство не только исказило контекст, но и допустило очень большую дискриминационную ошибку.

Екатерина Ткачишин – медийщица в сфере психического здоровья "Я уверена, что редакционная коллегия издательства Snowdrop и его основательница госпожа Фреймут, которые адаптировали эту книгу для украинского читателя, прекрасно знают английский, в частности то, что "anxios" в переводе означает "тревожность", а не психоз. "Псих" – это определение, которым пренебрежительно называют людей с психическими расстройствами, тем самым дискриминируя их."

Почему употреблять слово "псих" к людям с психическими расстройствами – недопустимо

По словам Екатерины Ткачишин, слово "псих" – это несоблюдение Конвенции о правах людей с инвалидностью и грубое нарушение журналистских стандартов, вытекающих из Конвенции ООН о правах человека.

Если на "Тетради для психов" зациклится человек, который не знает о своем диагнозе, он может слишком серьезно воспринять это на свой счет. И хоть книга подана в развлекательном стиле, некоторые люди, которые считают себя "психами" (навязанное мнение общества), могут подумать, что эта книга им поможет.

Еще существует риск, что название этой книги по-своему воспримут люди с депрессией или другими сложными психическими заболеваниями.

Екатерина Ткачишин "Для меня дико, как журналист с очень большим опытом и телеведущая с мощным "моральным кодексом" допустила в своем издании такой термин... Когда большинство украинских активистов выступают за инклюзии и говорят о том, что ничьи права не должны быть унижены, у нас выходит книга, которая своим названием дискриминирует и унижает людей с психическими расстройствами".

Слово "псих" в Украине распространено, его часто употребляют в обществе. Однако это вовсе не означает, что так можно говорить.

В нашей стране и так существует проблема, что социум не очень знаком с культурой психического здоровья, и большинство не воспринимает такие заболевания серьезно. Между тем люди, которые ощущают изменения в своем психическом здоровье, часто боятся обратиться к специалисту за медицинской помощью и рассказать о проблеме.

По оценкам Международного медицинского корпуса, примерно 75% украинцев не имеют доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья. Сейчас в Украине есть большое количество психиатров, однако не хватает квалифицированных психологов, психотерапевтов и социальных работников.

Кроме того, жители Украины с психическими расстройствами часто встречаются с психологическими барьерами: высокая стоимость лечения, стыд, недоверие к системе, неосведомленность социума, из-за чего возникает страх делиться своими проблемами.

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