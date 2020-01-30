Известно, когда китайский коронавирус достигнет пика эпидемии

Данные относительно количества инфицированных китайским коронавирусом обновляются каждый час, поэтому ощущение паники растет пропорционально. Прогнозирование течения заболевания базируется на данных о количестве больных, и имеющимся оценкам предыдущих случаев вспышек коронавирусов.

Ученые предполагают, что эпидемия достигнет пика в середине февраля, а общее число больных в 2-3 раза превысит число больных предыдущих вспышек коронавирусов ТОРС/SARS, которые были 18 лет назад.

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Также появились первые полноценные клинические описания заболевания у 99 пациентов из Уханя. Половина из них была посетителями того рынка, с которого началось распространение инфекции. В большинстве случаев болезнь сопровождалась кашлем, высокой температурой и легочной недостаточностью, в более чем 70% больных диагностировали двустороннюю пневмонию.



Эпидемию коронавируса прогнозируют на середину февраля / Фото: Reuters

Новый коронавирус, вероятно, более заразен, чем SARS-CoV. Это следует из моделирования динамики распространения инфекции, которую независимо провели несколько групп. Полученные оценки пока несколько отличаются.

Эпидемиолог из Гарварда Эрик Фейгл-Дин подчеркивает, что "никогда в жизни не видел цифры в 3,8" и ждет "термоядерной пандемии".

Он также приводит цитаты из другого исследования, где показатель распространения оценивается в 2,8.

Впрочем, это все же неутешительные цифры. Для сравнения: у вируса атипичной пневмонии (SARS), который вспыхнул в 2003 году показатель составлял 2,0-3,5. Однако этот вирус не передавался во время инкубационного периода, а симптомы были четко выраженными. Фактор репродукции после карантина снизился до 0,4.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умерли 170 человек.

Известно о 7 717 случаях заражения по всему миру.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.