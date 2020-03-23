Это первый раз, но не в последний раз: Аваков заявил, что тесты и маски отправили во все регионы
Экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений МВД отправили самолетами Нацгвардии АН-72 и АН-26 в Львов, Одессу, Харьков, Днепр, дальше из этих аэропортов транспортом Национальной полиции во все области.
Средства защиты для медиков и подразделений уже доставили в области, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.
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Примечательно, что это первая партия экспресс-тестов, которую доставила ВСУ в Украину.
Арсен Аваков
“Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС отправлены во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний”.
Медицинские средства получила Украина из Китая
- 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса (с помщью них будут проверять людей, у которых есть симптомы и подозрение на инфицирование).
- Тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция) для подтверждения инфицирования коронавирусом в лаборатории.
- Медицинские маски разной степени защиты.
- Дезинфекторы.
- Аппараты искусственной вентиляции легких.
Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала
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