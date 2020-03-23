Это первый раз, но не в последний раз: Аваков заявил, что тесты и маски отправили во все регионы

Экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений МВД отправили самолетами Нацгвардии АН-72 и АН-26 в Львов, Одессу, Харьков, Днепр, дальше из этих аэропортов транспортом Национальной полиции во все области.

Средства защиты для медиков и подразделений уже доставили в области, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины. Читайте также: Сколько людей переносят коронавирус бессимптомно: новые данные Примечательно, что это первая партия экспресс-тестов, которую доставила ВСУ в Украину. Арсен Аваков “Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС отправлены во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний”. Медицинские средства получила Украина из Китая 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса (с помщью них будут проверять людей, у которых есть симптомы и подозрение на инфицирование).

Тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция) для подтверждения инфицирования коронавирусом в лаборатории.

Медицинские маски разной степени защиты.

Дезинфекторы.

Аппараты искусственной вентиляции легких.

Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.