24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Это первый раз, но не в последний раз: Аваков заявил, что тесты и маски отправили во все регионы

- Читати новину українською

Экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений МВД отправили самолетами Нацгвардии АН-72 и АН-26 в Львов, Одессу, Харьков, Днепр, дальше из этих аэропортов транспортом Национальной полиции во все области.

Средства защиты для медиков и подразделений уже доставили в области, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Читайте также: Сколько людей переносят коронавирус бессимптомно: новые данные

Примечательно, что это первая партия экспресс-тестов, которую доставила ВСУ в Украину.

 
Арсен Аваков
“Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС отправлены во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний”.

Медицинские средства получила Украина из Китая

  • 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса (с помщью них будут проверять людей, у которых есть симптомы и подозрение на инфицирование).
  • Тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция) для подтверждения инфицирования коронавирусом в лаборатории.
  • Медицинские маски разной степени защиты.
  • Дезинфекторы.
  • Аппараты искусственной вентиляции легких.


Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

 

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Министерство внутренних дел Арсен Аваков Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
сегодня 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук