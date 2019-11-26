Эволюция секса: что такое секстинг и почему это не просто секс

Секстинг – это интимное общение с помощью переписки или телефонных разговоров. Это не только так называемый "секс по телефону", но и обмен интимными фотографиями и любое проявление сексуальности с помощью средств связи.

Секстинг чрезвычайно распространен среди взрослых и даже подростков. Однако сейчас он используется не только для разогревания интимной жизни, но и в других целях.

Важно: Что делать, если вас шантажируют интимными фото

Важно запомнить, что секстинг относится к проявлениям сексуального поведения, поэтому во время него также важно иметь согласие партнера. Отправки сообщений сексуальной формы (особенно изображение своих гениталий) расценивается не как секстинг, а как домогательство.

Скрытые мотивы секстинга

Новые исследования психологов из Техаса утверждают, что две трети людей, которые практикуют секстинг в паре, делают это не только за половое влечение.

Итак, исследователи обнаружили три мотива, почему люди практикуют секстинг

Некоторые пары используют секс в качестве прелюдии к сексу;

Некоторые люди используют секстинг для самоутверждения и успокоения себя, чтобы напомнить партнеру об отношениях;

Самым интересным является то, что некоторые пары серьезно используют секстинг в качестве валюты. То есть удовлетворяют партнера ради услуги, которую он должен будет сделать (приготовить ужин, помыть посуду и т. п);

На сладенькое мы оставили вам главные правила секстинга. Пользуйтесь и будьте любимыми.



Секстинг – любовь в прозе 21 века

Основные правила секстинга

Прежде всего выясните, чем занимается сейчас ваш или потенциальный партнер. Ведь если уведомление с вашим обнаженным, пусть и привлекательным изображением, заметят посторонние лица – неудобно будет всем.

Не бойтесь экспериментировать и побудьте в образе вашей мечты. Однако не перестарайтесь и не заходите сначала слишком далеко, ведь на следующее утро к вам могут прийти совсем другие эмоции. Главное, чтобы вам потом не было стыдно за свой вчерашний образ.

Будьте постепенными – не обязательно раскрывать все свои прелести и таланты сразу.

Храните свои эротические фото в отдельной заблокированной папке.

Чтобы передать эротический смысл фото, вам не обязательно охватывать лицо. Помните о том, что эти фото могут оказаться в руках плохих людей, поэтому если вы зависимы от общественного мнения – включите в себе "режим мстителя" и отвернитесь от камеры.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.