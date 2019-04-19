Как часто можно пить обезболивающие

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Как часто можно принимать обезболивающие
Как часто можно принимать обезболивающие / pixabay.com

Простые обезболивающие, состоящие из одного действующего вещества (парацетамол, нурофен, аспирин, найз), нельзя пить чаще 15 дней в месяц (примерно 3 дня в неделю).

Комбинированные анальгетики, состоящие из нескольких действующих веществ (цитрамон, ибуклин, солпадеин, пенталгин), а также триптаны (суматриптан, Элетриптан) нельзя пить чаще 10 дней в месяц (примерно 2 дня в неделю), рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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Что будет, если использовать обезболивающие чаще?

В таком случае существует высокий риск развития особой неприятной головной боли – абузусной, когда именно обезболивающее провоцирует головную боль. Получается замкнутый круг: боль – обезболивающее – боль. Лечить абузусный головная боль очень трудно.

Если вы не помните, как часто используете обезболивающее – отмечайте в календаре дни приема таблеток в течение месяца. Более 10-15 дней – необходимо обратиться к врачу, который имеет опыт работы с абузусной головной болью.

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Продолжительность приема

Длительный (месяцы, годы) и частый прием обезболивающих может негативно влиять на различные органы, вызывая нарушение работы печени, почек, желудочно-кишечного тракта (вплоть до смертельных кровотечений).

Что делать, если голова болит в течение нескольких месяцев или лет?

Во-первых, можно облегчить состояние без лекарств (достаточный сон, отдых, физическая активность, благоприятное эмоциональное состояние).

Во-вторых, существуют специальные препараты, которые применяются при хронической боли, например, при хронической мигрени используют бета-блокаторы, антидепрессанты, противосудорожные. Таблетки подбирает врач, самолечение недопустимо!

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства Лечение
Источник: Здоров'я 24
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