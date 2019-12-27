Как обычные прогулки могут спасти вас от рака

Пешая прогулка продолжительностью в 20 минут способна уменьшить риск 7 разновидностей опухолей на 20%. Два с половиной часа умеренных физических нагрузок в неделю обеспечивают этот эффект.

Новое исследование показало, что если люди уделяют умеренным физическим нагрузкам хотя бы два с половиной часа в неделю или 20 минут в день, то тем самым уменьшают риск развития 7 разновидностей рака. Для этого достаточно гулять пешком или садиться в седло велосипеда, пишет The Daily Mail.

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От каких видов рака защищает физическая активность

Наблюдения за 755 549 людьми в течение 10 лет подтвердили, что физические нагрузки умеренной интенсивности приносят огромную пользу для профилактики злокачественных новообразований.

В частности, исследование показало, что этих нагрузок достаточно для снижения риска рака печени на 18% у представителей обоих полов. Риск груди у женщин падал на 6% при 2,5 часах в неделю, и на 10% при 5 часах умеренных нагрузок в неделю.



Физические нагрузки уменьшают риск 7 видов опухолей \ unsplash.com

Вероятность опухолей почек уменьшалась у мужчин и женщин на 11% при 2,5 часах и на 18% при 5 часах тренировок. Результаты наблюдения позволяют предположить, что частично уменьшение риска рака происходит из-за потери лишнего веса. Но активные люди даже без похудения все равно получают дополнительную защиту от опухолей.

Мужчины на 14% снижали риск рака кишечника, женщины на 18% реже заболевали раком матки. Представители обоих полов уменьшали опасность лимфосаркомы на 18%, а рака крови – на 19%.

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