Как правильно одевать медицинскую маску и носить респиратор: инструкция использования

Как правильно носить маску, как часто ее надо менять и как ею пользоваться, чтобы защититься от коронавируса.

Маска сейчас обязательный атрибут каждого, поэтому следует знать, как правильно ею пользоваться. Редакция Здоровье 24 рассказывает условия, которые надо учитывать, чтобы маска выполняла свои функции и защищала от коронавируса.

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Как одевать медицинскую маску

Перед тем, как одеть маску, обязательно нужно вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком. Не стоит касаться маски руками после того, как одели ее на лицо.

Убедитесь в целостности маски, нет ли на ней дефектов и повреждений.

Определите, какой стороной одевать маску

Медицинская, так называемая хирургическая маска имеет две стороны – белая (светлая), а другая синяя, голубая (темная).

Внешний (цветной) слой – водоотталкивающий, чтобы к маски извне не прилипали капли вирусов, среднюю – фильтровальную, чтобы задержать микробы, и внутренний – водовпитывающий, чтобы впитать влагу, которая выделяется с воздухом, которую выдыхает человек.

Повернув маску белым (внутренним) слоем наружу можно нацеплять на него микробов, а затем так же успешно вдохнуть их в легкие.

Если маска с обеих сторон белая, внешняя сторона там, где складки направлены вниз (где верх, где низ – следует ориентироваться по пластиковой вставке для плотного прилегания к переносице).

Как правильно пользоваться маской

Минздрав отмечает, что одевать маску следует так, чтобы она плотно закрывала рот и нос.

Носить маску можно не более 2 часов или даже меньше, если от кашля она стала влажной. Снимать маску следует держа ее за резинку, а после этого выбросить.



Как использовать респиратор / Фото Unsplas

Респиратор: как использовать

Такие маски имеют высшую степень защиты — их существует три вида в зависимости от уровня защиты: FFP 1, FFP 2 и FFP 3. Такие маски рекомендуют использовать только медицинским работникам, или людям, которые находятся в эпицентре событий. Респираторную маску тоже нужно уметь правильно использовать.

Если в респираторных масках нет съемных клапанов, то их тоже можно считать одноразовыми и носить максимум 2 часа.

Респираторы в основном сделаны из хлопка, их можно стирать при высокой температуре и носить еще несколько раз.

Как защищает маска и респиратор

Стоит понимать, что маска защищает всех окружающих, а респиратор защитит от инфицирования только вас. В случае, если вы являетесь носителем коронавирусной инфекции, вы все же будете выдыхать воздух с вирусом и подвергать опасности других.

Если учесть тот факт, что 30% больных могут иметь бессимптомное течение COVID-19, то обычная медицинская маска – лучшее решение.

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