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Как работа влияет на продолжительность жизни женщины: исследование

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Ученые доказали, что работа помогает женщинам жить дольше. Оплачиваемый труд помогает женщинам поддерживать физическое и психологическое здоровье, в частности предотвращает депрессию.

К таким выводам исследователи пришли после масштабного исследования, в котором приняли участие 5100 женщин.

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Как проходило исследование

Женщинам, которые принимали участие в исследовании было 30-44 лет, а когда эксперимент закончился, они достигли возраста 66-80 лет.

Полученные результаты свидетельствуют, что женщины, которые работали в течение первых 20 лет исследования, до пенсионного возраста испытывали меньше симптомов депрессии, чем те, кто не работал.

К тому же, риск смерти у таких женщин был на 25% ниже.


Работа хорошо влияет на здоровье женщины / Фото: Unsplash

Интересно, что даже у женщин, которые не любили свою работу или подвергались дискриминации, было больше симптомов депрессии и проблем со здоровьем, были здоровее тех, кто не работал.

Оплачиваемая работа является одной из важнейших социальных детерминант здоровья как женщин, так и мужчин,
– говорят ученые.

Это связано с тем, что занятость может обеспечить как финансовые, так и социальные ресурсы, способствующие стабильности и благополучию.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье исследования Психология Новости Здоровье Здоровая жизнь
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