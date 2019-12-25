Как работа влияет на продолжительность жизни женщины: исследование
Ученые доказали, что работа помогает женщинам жить дольше. Оплачиваемый труд помогает женщинам поддерживать физическое и психологическое здоровье, в частности предотвращает депрессию.
К таким выводам исследователи пришли после масштабного исследования, в котором приняли участие 5100 женщин.
Читайте также: Чего нельзя есть женщинам вечером: еда, которая разрушает сердце
Как проходило исследование
Женщинам, которые принимали участие в исследовании было 30-44 лет, а когда эксперимент закончился, они достигли возраста 66-80 лет.
Полученные результаты свидетельствуют, что женщины, которые работали в течение первых 20 лет исследования, до пенсионного возраста испытывали меньше симптомов депрессии, чем те, кто не работал.
К тому же, риск смерти у таких женщин был на 25% ниже.
Работа хорошо влияет на здоровье женщины / Фото: Unsplash
Интересно, что даже у женщин, которые не любили свою работу или подвергались дискриминации, было больше симптомов депрессии и проблем со здоровьем, были здоровее тех, кто не работал.
Оплачиваемая работа является одной из важнейших социальных детерминант здоровья как женщин, так и мужчин,
– говорят ученые.
Это связано с тем, что занятость может обеспечить как финансовые, так и социальные ресурсы, способствующие стабильности и благополучию.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.