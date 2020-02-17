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Как запах любимого человека может улучшить вам жизнь

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Запах партнера улучшает сон / Unsplash

Запах любимого человека хорошо помогает при проблемах с засыпанием и бессонницей. Он действует как снотворное, улучшая качество сна, даже если партнеры не присутствовали рядом.

Научные специалисты провели серию испытаний, в ходе которых добровольцам давали нюхать запахи любимых людей. В результате у испытуемых улучшился сон, об этом пишет Medicalxpress.

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Как проходило исследование?

Во время экспериментов 155 участников получали две одинаковые на вид футболки, которые использовали как наволочку. Одну из них предварительно носил любимый человек добровольца, но ученые не сообщали об этом.

С каждой футболкой испытуемые проводили по две ночи подряд. Качество их сна измеряли чувствительными приборами. В результате было установлено: люди лучше засыпали и чувствовали себя комфортнее, когда чувствовали запах романтического партнера.

Запах коханої людини покращує сон
Запах любимого человека улучшает сон / unsplash.com

Результаты исследования

Одним из самых удивительных открытий является то, как запах любимого человека может улучшать качество сна даже без его присутствия. Под его влиянием участники исследования реже крутились и проявляли меньше симптомов беспокойства,
– сообщили авторы проекта.

Они объясняют: запах любимого человека действует как снотворное, усиливая ощущение безопасности, покоя и расслабления. Сейчас исследователи набирают участников для экспериментального исследования, чтобы выяснить, может ли запах родителей улучшить качество сна ребенка.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Сон
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