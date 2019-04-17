Шведские ученые выяснили, что высокая частота сердечных сокращений в среднем возрасте у мужчин связана с вдвое более высоким риском преждевременной смерти, чем у людей с низким пульсом.

В исследовании, начавшемся в 1993 году, приняли участие 798 человек (все они родились в 1943 году). Они заполнили анкеты, в которых нужно было оценить образ жизни, уровни стресса и историю сердечно-сосудистых заболеваний в семье, пишет MedicalXpress.

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Добровольцы также прошли медицинское обследование, по результатам которого сформировались четыре группы: люди с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту, 56-65 ударов в минуту, 66-75 ударов в минуту и более 75 ударов в минуту.

После этого у участников повторно измерили частоту сердечных сокращений в 2003, 2004 годах.

Всего за двадцать один год исследований умерли 119 человек, у 237 возникли сердечно-сосудистые заболевания, а у 113 – ишемическая болезнь сердца.



Какая частота пульса свидетельствует о риске преждевременной смерти

Те люди, у которых в 1993 году частота превышала 55 ударов в минуту, чаще были курильщиками, вели малоактивный образ жизни и проявляли склонность к стрессу. У них были и другие факторы – повышение артериального давления и веса.

Частота пульса выше 75 ударов в минуту связана с почти в два раза более высоким риском смерти у мужчин от любых причин, кроме сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца по сравнению с частотой пульса 55 ударов за минуту и ниже.

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