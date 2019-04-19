Какая жевательная резинка полезна для зубов

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Какая жевательная резинка будет полезной для зубов
Какая жевательная резинка будет полезной для зубов / drpetrillo.com

Множество научных исследований по всему миру подтвердили положительное влияние жевательной резинки на состояние полости рта.

Но не все жевательные резинки имеют положительный эффект. Все зависит от составляющих продукта.

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Стоматолог Ольга Быстрова отметила, что нужно выбирать жевательную резинку без сахара.

Чем полезна жевательная резинка без сахара

  1. Она способствует нейтрализации кислот, произведенных микроорганизмами зубного налета.
  2. Жевательная резинка способствует поддержанию насыщенности зубов минералами.
  3. Она способствует увлажнению полости рта.
  4. Жевательная резинка со 100% ксилитом как подсластителем снижает количество зубного налета.
  5. Жевательная резинка без сахара с фторидами повышает устойчивость эмали к кислотным атакам.
 
Ольга Быстрова
“Полезна для зубов только та жевательная резинка, в составе которой отсутствует сахар. Как активные ингредиенты в состав жевательной резинки могут быть добавлены ксилит, фтор и даже кальций. Все это усиливает положительное действие жевательной резинки, что предотвращает развитие кариеса”.

Жевать жвачку следует только после приема пищи и не больше 15-20 минут.

via GIPHY

Употребление жевательной резинки сразу после приема пищи способствует повышению слюноотделения, которое нейтрализует вредные кислоты и помогает удалить остатки пищи, а также может способствовать минерализации эмали, при содержании кальция и фтора.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Гигиена
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