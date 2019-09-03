Какие инфекции можно подхватить во время купания

В детстве мамы говорили нам, что купаться в незнакомых местах опасно – правда, речь шла об опасностях илистого дна, сильном течении или большой глубине. О патогенах, которые прячутся в воде, родители не говорили, хотя начать следовало именно с них.

Криптоспоридии передаются через фекалии, подстерегают нас в бассейнах и аквапарках, плотная оболочка этих организмов делает их устойчивыми к хлору. В 1993 году в Милуоки криптоспоридии попали в водопровод и заразили более 400 тысяч человек – это до сих пор одна из крупнейших связанных с водой инфекционных вспышек в США.

Читайте также: Вода в душе и раковине может содержать бактерию, которая приводит к смерти

А еще псевдомонадами (синегнойная палочка) – вид бактерий, которые могут вызвать сыпь и зуд и очень любят джакузи. Во всяком случае, многие вспышек были зарегистрированы после горячей ванны с пузырьками.

Легионеллы, поражающие дыхательную систему, тоже отлично чувствуют себя в воде. Эти бактерии могут привести к понтиакской лихорадке (чаще) или болезни легионеров (реже). И в то время как первая характеризуется мышечными болями, повышением температуры тела и, как правило, проходит самостоятельно, вторая требует госпитализации и лечения антибиотиками.

Опасными могут быть и цианобактерии – сине-зеленые водоросли, которые встречаются в цветущей воде. Дело в том, что они выделяют токсины, которые в больших количествах способны вызвать сильное раздражение, а в крайних случаях – быть токсичными для печени и нервной системы.



Во время купания старайтесь не глотать воду

Также существует неглерия Фоулера, амеба, пожирающая мозг, при заражении которой пациент умирает в 98% случаев. Хорошая новость в том, что это состояние встречается очень редко.

По данным ВОЗ, из двух миллиардов человек, которые тем или иным способом потребляют загрязненную фекальными бактериями воду, примерно 500 тысяч умирают от различных болезней, которые они вызывают. Поэтому, если вы хотите защитить себя, постарайтесь не глотать воду во время купания.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.