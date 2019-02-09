Какой алкогольный напиток быстрее всего вызывает зависимость

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Пиво чаще всего вызывает алкогольную зависимость
Пиво чаще всего вызывает алкогольную зависимость / Фото из открытых источников

Алкоголь быстро вызывает зависимость у людей. Из-за его употребления сильно ухудшается здоровье, возникают различные заболевания, ухудшается работа мозга и психологическое состояние человека. Самым опасным алкогольным напитком является пиво – оно быстрее вызывает зависимость.

Алкоголь входит в ТОП-5 психоактивных веществ с высоким потенциалом – способностью вызывать зависимость, пишет "РИА Новости".

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Алкогольная зависимость может сформироваться очень быстро. Однако, регулярное употребление алкогольных напитков лишь повышает такой риск. Зависимость и алкоголизм может вызвать любой вид спиртных напитков.

На формирование зависимости от алкоголя влияют наследственность и частота его употребления. Наиболее зависимыми от него становятся инфантильные люди, с ярко выраженным "влиянием скуки и серости жизни".

Пиво оказалось самым опасным алкогольным напитком. Именно этот хмельной напиток сильнее всего действует на систему мозга и вызывает привыкание. Такая реакция организма на пиво происходит независимо от его прочности, ведь на любой его вид мозг реагирует сильным выбросом гормона дофамина. Увлечение пивом, по словам наркологов, приводит к выраженным изменениям личности, поведения, психологии и, как результат, общего физического здоровья человека.

via GIPHY

Негативно влияют на мозг также напитки с высоким содержанием кофеина, то есть энергетики. Их действие на организм человека сравнили с действием кокаина.

Безопасного количества алкоголя не существует. Даже самые маленькие его дозы могут нанести серьезный вред здоровью и заметно повысить риск преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев. Также, алкогольная зависимость ускоряет старение человека, а его тело сильно меняется снаружи и внутри.

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Теги: Алкоголь Здоровье Медицина Здоровая жизнь Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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