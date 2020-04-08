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Коронавирус в Италии 8 апреля 2020 года

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Коронавірус в Італії / 5.ua

По состоянию на 8 апреля в Италии от коронавируса умерли более 17 тысяч человек. За последние сутки в Италии подтвердили 542 летальных случая, что на 62 меньше, чем днем ранее.

Добові показники смертності падають третій день поспіль. Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Італії.

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В Італії з початку епідемії від коронавірусу померли 17 669 осіб, загальна кількість інфікованих наблизилася до 140 тисяч.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування зросла на 3 836 і наразі становить 139 422.

Від коронавірусу вилікувався 26 491 хворий, що на рекордні 2 099 більше, ніж вчора.

Головне про коронавірус в Італії

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі.
  • Італія лідирує за кількістю смертей через COVID-19.
  • Число хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.
  • Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. 


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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