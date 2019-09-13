Кто такой Ганс Кристиан Грамм и почему Google посвятил ему дудл
Ганс Кристиан Грамм выдающийся датский микробиолог, разработавший технику окрашивания, которая применяется до сих пор в лабораторных исследованиях для идентификации и классификации различных типов бактерий.
Для создания сегодняшнего дудла поисковик пригласил датского художника Миккела Соммера. Созданная им иллюстрация посвящена 166-летию со дня рождения микробиолога Ганса Кристиана Грама.
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Дудл посвященный Гансу Кристиану Грама / Иллюстрация Миккела Соммера
Историческая справка
Родился Грамм в Копенгагене 13 сентября 1853. После окончания магистерской школы в Копенгагенском университете в 1878 году, Грамм путешествовал по Европе изучая бактериологию и фармакологию.
Работая в лаборатории немецкого микробиолога Карла Фридленде, Грамм заметил, что обработка мазка бактерий хрустальным фиолетовым красителем с последующим раствором йода и органическим растворителем, позволяет выявить различия в структуре и биохимической функции различных проб бактерий.
Свои выводы Грамм опубликовал в научном журнале в 1884 году. С тех пор в микробиологии получили распространение термины "грам-положительные" и "грам-отрицательные" бактерии. Грам-положительные бактерии под микроскопом фиолетовые, поскольку их клеточные стенки настолько толстые, что растворитель не может проникнуть в них, тогда как грамотрицательные бактерии имеют тонкие клеточные стенки, позволяет растворителе вымыть краситель.
Поэтому стало легче выделить пневмококки, которые могут вызвать многие заболевания, их классифицируют как грам-положительные.
Грам-положительные бактерии под микроскопом
В своей публикации Грамм также оставил скромную заметку:
Я опубликовал метод, который, я осознаю, сейчас очень неисправный и несовершенный. Однако я надеюсь, что в руках других исследователей он окажется полезным.
Очевидно Ганс Кристиан Грамм и не ожидал, что этот простой тест будет так широко примененим. Сегодня метод "окрашивания по Граму" одна из самых полезных красящих процедур в лабораторных исследованиях в микробиологии... уже более века.
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