Кто такой пульмонолог и когда к нему стоит обратиться
Сезон простуд, ОРВИ и осложнений в самом разгаре. Длительный кашель – это одно из осложнений вирусных заболеваний. Именно таким больным следует обратиться к пульмонологу.
Пульмонология – область медицины, изучающая дыхательную систему человека, диагностику патологий и пути их лечения, рассказал пульмонолог Сергей Боднар.
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В каких случаях обращаются к пульмонологу?
- Затяжной кашель с выделением мокроты или без;
- Изменение характера мокроты: появление гноя, крови, капель крови при кашле, появление розовой пены;
- Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании;
Кашель – основной симптом для обращения к пульмонологу / wexnermedical.osu.edu
- Повышение температуры на фоне кашля, появление одышки, слабости, мокрого пота и других признаков интоксикации;
- Удушье, усиление кашля в вечернее / ночное время;
- Появление спазмов, затруднение вдоха при определенных условиях (запахах, пылевом загрязнении, изменении температуры воздуха);
- Постоянное раздражение верхних дыхательных путей, длительный обильный насморк с прозрачным выделением, ларингоспазмы ("перехватывает" дыхание).
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