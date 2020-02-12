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Кто такой пульмонолог и когда к нему стоит обратиться

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Когда идти к пульмологу / netdoctor.co.uk

Сезон простуд, ОРВИ и осложнений в самом разгаре. Длительный кашель – это одно из осложнений вирусных заболеваний. Именно таким больным следует обратиться к пульмонологу.

Пульмонология – область медицины, изучающая дыхательную систему человека, диагностику патологий и пути их лечения, рассказал пульмонолог Сергей Боднар.

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В каких случаях обращаются к пульмонологу?

  • Затяжной кашель с выделением мокроты или без;
  • Изменение характера мокроты: появление гноя, крови, капель крови при кашле, появление розовой пены;
  • Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании;

Кашель – основний симптом для звернення до пульмонолога
Кашель – основной симптом для обращения к пульмонологу / wexnermedical.osu.edu

  • Повышение температуры на фоне кашля, появление одышки, слабости, мокрого пота и других признаков интоксикации;
  • Удушье, усиление кашля в вечернее / ночное время;
  • Появление спазмов, затруднение вдоха при определенных условиях (запахах, пылевом загрязнении, изменении температуры воздуха);
  • Постоянное раздражение верхних дыхательных путей, длительный обильный насморк с прозрачным выделением, ларингоспазмы ("перехватывает" дыхание).

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Грипп в Украине
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