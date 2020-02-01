Легкие, поврежденные курением, могут полностью заживать: исследование

Курильщикам уже давно говорят, что если они бросят курить, то риск развития таких заболеваний как рак – снизится. Впрочем, некоторые люди считают, что бросать курить им "слишком поздно".

В течение нескольких лет после момента последнего курения, в легких бывших курильщиков не обнаружили повреждений, сообщает Nature.

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Специалисты обнаружили, что на смену клеткам, пораженных табаком, проходят абсолютно новые и здоровые клетки. Ведущий автор исследования Питер Кэмпбелл заявил, что результаты должны дать новую надежду курильщикам, которые хотят бросить курить.

Люди, которые злоупотребляли курением 30-40 и более лет, часто говорят мне, что бросить курить уже поздно, ведь вред уже нанесен. Но наше исследование наоборот демонстрирует, что бросить это дело никогда не поздно,

– заявил Питер Кэмпбелл.

Некоторые участники исследования выкурили более 15 тысяч пачек сигарет за свою жизнь, но после нескольких лет отказа у них не обнаружили никаких признаков вреда от табака.

В ходе исследования специалисты проанализировали биопсию легких 16 человек, среди которых были курящие до сих пор, бывшие курильщики, взрослые, которые никогда не курили, и дети с врожденными мутированными клетками, которые могут привести к раку.

Генетические изменения, появляющиеся в клетках организма, является нормальной частью старения. Многие из этих мутаций являются безвредными, но мутация неправильного гена в неправильной клетке может "кардинально изменить ее поведение".

Исследование показало, что 9 из 10 клеток легких у продолжающих курить мутировавшие, а некоторые из них могут вызвать рак. Впрочем, у бывших курильщиков большинство этих поврежденных клеток заменены здоровыми, похожих на те, которые наблюдаются у людей, которые никогда не курили. В целом, около 40% от общего количества клеток бывших курильщиков были здоровыми, что в четыре раза больше, чем у тех, кто курит.

Точный механизм, с помощью которого происходит эта замена, еще не ясен, но авторы исследования полагают, что может существовать своеобразный "резервуар" клеток, которые ожидают своего появления.

Как только человек бросает курить, клетки постепенно размножаются и заменяют поврежденные,

– говорится в исследовании.

Ученые планируют провести дальнейшие исследования, но основной целью теперь будет найти этот "резервуар здоровых клеток" и определить, каким образом происходит замена.

Если мы сможем разобраться, где они расположены и что заставляет их размножаться, когда человек бросает курить, возможно, у нас появится возможность сделать восстановление легких более эффективным,

– добавляют ученые.

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