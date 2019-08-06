Магнитные бури в августе 2019: когда стоит ожидать метеоудары

Август — довольно спокойный месяц, сильных магнитных бурь не наблюдается. Несмотря на это, в начале августа ожидается возмущением магнитной сферы.

Два метеоудара ожидаются 5 и 6 августа, говорится в прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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Несмотря на это, они не достигнут уровня магнитной бури.

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

Медики советуют делать зарядку утром — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Чтобы проще пережить возмущения магнитной сферы – старайтесь как можно меньше находиться под солнечными лучами. Если у вас есть хронические заболевания, не забывайте регулярно принимать предписанные врачом медикаменты. Не помешают и успокаивающие средства. Также избегайте больших физических нагрузок.



Магнитные бури в августе 2019

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

До сих пор нет основательных исследований о том, что магнитные бури влияют на ощущения человека. Сторонники влияния изменений магнитного поля убеждены, что изменения в магнитном поле влияют на сердце и сосуды, а также на нервную систему.

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Метеозависимость – что это? Это болезненная реакция организма на смену погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегает: нет до сих пор подтверждений о вреде магнитосферы. Несмотря на это, активность Солнца является постоянной, а не только во время магнитных возмущений.

Здоровье 24 советует проследить, действительно ли на вас влияет солнечная активность, или же это симптомы других заболеваний, которые возможно диагностировать и вылечить.

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