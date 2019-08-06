Магнитные бури в августе 2019: когда стоит ожидать метеоудары

5819 Читати новину українською
Магнитные бури в августе 2019: даты магнитных бурь
Магнитные бури в августе 2019 (иллюстрация) / voiceofpeopletoday.com

Август — довольно спокойный месяц, сильных магнитных бурь не наблюдается. Несмотря на это, в начале августа ожидается возмущением магнитной сферы.

Два метеоудара ожидаются 5 и 6 августа, говорится в прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Читайте также: Мощнейшая за 10 лет магнитная буря накроет планету

Несмотря на это, они не достигнут уровня магнитной бури.

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

Медики советуют делать зарядку утром — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Чтобы проще пережить возмущения магнитной сферы – старайтесь как можно меньше находиться под солнечными лучами. Если у вас есть хронические заболевания, не забывайте регулярно принимать предписанные врачом медикаменты. Не помешают и успокаивающие средства. Также избегайте больших физических нагрузок.

Магнітні бурі у серпні 2019
Магнитные бури в августе 2019

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

До сих пор нет основательных исследований о том, что магнитные бури влияют на ощущения человека. Сторонники влияния изменений магнитного поля убеждены, что изменения в магнитном поле влияют на сердце и сосуды, а также на нервную систему.

.

 
Метеозависимость – что это?

Это болезненная реакция организма на смену погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегает: нет до сих пор подтверждений о вреде магнитосферы. Несмотря на это, активность Солнца является постоянной, а не только во время магнитных возмущений.

Здоровье 24 советует проследить, действительно ли на вас влияет солнечная активность, или же это симптомы других заболеваний, которые возможно диагностировать и вылечить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
8 августа
525
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Магнитные бури
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10009
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 66691
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 14895
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
2 августа 13:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 23597
Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
1 августа 14:46 Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
Настя Сукач 348
Новости
Больше новостей
Залиште відгук