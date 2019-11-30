Магнитные бури в декабре 2019 года: в какие дни воздействие будет наиболее сильным

Колебания магнитного поля будут умеренными в течение всего месяца. Мощные метеодары в декабре следует ожидать 26 и 29 декабря.

В течение последнего месяца года ожидается всего четыре магнитные бури разной степени, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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Когда ждать магнитные бури в декабре

Ученые прогнозируют магнитную бурю средней степени 3 декабря, а вот 26 и 29 декабря следует ожидать сильных магнитных бурь.

28 декабря будут слабые колебания магнитного поля.

Влияние магнитных бурь на здоровье людей

Часто люди жалуются на головную боль и плохое самочувствие во время магнитных бурь.

У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.

Однако, ни одно исследование не смогло подтвердить связь плохого самочувствия людей с колебаниями магнитного поля.