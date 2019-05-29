Магнитные бури в июне: когда будут самые мощные метеоудары

По сравнению с маем, в июне ожидается меньшее количество магнитных бурь. Но несмотря на это, украинцы почувствуют изменения атмосферы 8, 9, 10, 19, 28, 29 и 30.

Май был очень насыщенный волнениями магнитной сферы.

Читайте также: В мае Землю накроет ряд магнитных бурь

Первую сильную магнитную бурю украинцам стоит ожидать 3 июня.

Когда ожидаются магнитные бури в июне

3 июня – мощная магнитная буря.

8 июня – средние магнитные колебания. При этом люди могут испытывать снижение работоспособности, общую усталость.

9 июня – сильная магнитная буря.

10 июня – магнитное колебания средней силы.

19 июня – мощная магнитная буря.

28-30 июня – ожидаются магнитные бури 4-5 баллов.

Во время сильных магнитных бурь украинцы могут чувствовать повышенное эмоциональное напряжение. Последствия бурь будут ощутимыми и на следующий день.

Эксперты советуют во время магнитных колебаний тщательно следить за питанием, пить больше воды и не перенапрягаться.

Действительно ли магнитные бури влияют на самочувствие

О влиянии изменений магнитного поля до сих пор ведутся дискуссии среди ученых. Сторонники этой теории убеждены, что изменения в магнитном поле влияют на сердце и сосуды, а также на нервную систему.

Метеозависимость – что это? Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет: подтверждений о негативном влиянии Солнца нет. Она добавила, что такая активность происходит постоянно, а не только во время магнитных бурь.

Читайте также: Календарь магнитных бурь на апрель

Ученые в своем исследовании проанализировали также 63 миллиона твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль". Они сопоставили графики сообщений и график активности Солнца – они не совпадали.

Поэтому рекомендуем проследить, действительно ли на вас влияет солнечная активность, или это симптомы других заболеваний, которые можно диагностировать и вылечить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.