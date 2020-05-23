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С начала пандемии в Китае впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая COVID-19

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Коронавирус в Китае: новые данные
Коронавирус в Китае: новые данные / Иллюстративное фото

С начала пандемии в КНР в течение дня впервые не зарегистрировали ни одного симптомного случая коронавируса. Между тем у 28 человек обнаружили бессимптомное течение COVID-19.

23 мая материковый Китай впервые сообщил об отсутствии больных коронавирусом с симптомами, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.

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По состоянию на 23 мая в Китае зарегистрированы 79 симптомных больных коронавирусом, а еще 390 пациентов не имеют симптомов и просто находятся под наблюдением врачей.

Согласно данным СНБО, за все время пандемии в Китае обнаружили 84 081 случай заражения коронавирусом. 17 332 человека выздоровели, но 4 638 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

К слову, в связи с пандемией COVID-19 в Ухане запретили продавать, покупать, кушать диких животных и охотиться на них. Так как, вероятнее всего, распространение нового коронавируса началось с городского рынка, где продавали диких животных. Этот запрет продлится не менее 5 лет.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Статистика Коронавирус COVID-19 Китай Новости Здоровье
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