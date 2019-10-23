Нашли метод, который может исправить 89% генных мутаций

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Придумали способ редактировать геном
Придумали способ редактировать геном / YouTube

В 2009 году ученые изобрели мощный метод редактирования генома под названием CRISPR, но он имел определенные неточности. Сейчас ученые разработали новый способ, который с твердой уверенностью называют основным.

Ученые из Гарварда заявили, что разработали новый способ редактирования, который превосходит предыдущий метод, сообщает Nature.

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Благодаря этому методу есть возможность добавить или удалить конкретные участки генетической информации, работая только с одной нитью ДНК, а не с парой.

Исследователи уже проверили новую методику на клетках человека и мышей. Во время исследования они сделали более 175 различных изменений.

Сначала они добавили, а потом вырезали мутации, которые провоцируют развитие серповидноклеточной анемии, муковисцидоза и болезни Тея-Сакса.

Однако ученые предупреждают о том, что им понадобится больше времени и исследований, чтобы иметь возможность выявить возможные побочные эффекты. Стоит понимать, что может пройти множество лет до того момента, когда новый метод войдет в эксплуатацию, так как необходимо оценить безопасность и эффективность технологии на все 100%.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Медицина Лечение исследования ДНК
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