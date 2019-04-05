Нужно ли есть суп и другие первые блюда ежедневно: ответ диетолога

5 апреля отмечают Международный день супа. О пользе супов и других первых блюд мы обычно слышим от старшего поколения. Все это идет из прошлого, когда есть было нечего.

Поэтому действительно ли так полезен суп и является ли он обязательным в рационе человека, который хочет правильно питаться – объясняет диетолог Екатерина Павлова.

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На самом деле супы, борщи – не обязательный элемент здорового питания. Ранее супы были в почете. Если удавалось найти какую-то кость и что-то с нее выварить, это был уже пир.

Но, по словам эксперта, мы живем во времена чрезмерного потребления, а не недостатка его.

Если же любите есть первые блюда – не стоит от них отказываться. А если не любите – не стоит себя заставлять. Лучше всего готовить или есть овощные супы. В таком отваре очень много витаминов и микроэлементов. Готовьте легкий суп, без зажарки.

Диетолог Екатерина Павлова “Мясной бульон – сомнительная польза. Многие экстрактивные вещества содержатся в отваре, то есть все вредное из мяса – в отвар. Если еще и магазинное мясо – то там могут быть антибиотики. Мясные супы готовьте на втором бульоне и только из домашнего мяса. Для этого следует отварить мясо 30 минут, воду слить и все варить вместе с овощами" .

При болезнях желудочно-кишечного тракта можно есть и мясные бульоны.

Диетолог не советует есть первые блюда горячими. Кипяток обжигает пищевод, на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода.

Не стоит заказывать супы в ресторанах и кафе, если вы не уверены в их качестве.

Альтернативой мясным супам может быть уха из хорошей рыбы.

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