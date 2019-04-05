Нужно ли есть суп и другие первые блюда ежедневно: ответ диетолога

589 Читати новину українською
Почему не нужно есть ежедневно супы, бульоны, борщи
Почему не нужно есть ежедневно супы, бульоны, борщи / unsplash.com

5 апреля отмечают Международный день супа. О пользе супов и других первых блюд мы обычно слышим от старшего поколения. Все это идет из прошлого, когда есть было нечего.

Поэтому действительно ли так полезен суп и является ли он обязательным в рационе человека, который хочет правильно питаться – объясняет диетолог Екатерина Павлова.

Читайте также: 20 мифов о здоровом образе жизни, которые в действительности не работают

На самом деле супы, борщи – не обязательный элемент здорового питания. Ранее супы были в почете. Если удавалось найти какую-то кость и что-то с нее выварить, это был уже пир.

Но, по словам эксперта, мы живем во времена чрезмерного потребления, а не недостатка его.

Если же любите есть первые блюда – не стоит от них отказываться. А если не любите – не стоит себя заставлять. Лучше всего готовить или есть овощные супы. В таком отваре очень много витаминов и микроэлементов. Готовьте легкий суп, без зажарки.

 
Диетолог Екатерина Павлова
“Мясной бульон – сомнительная польза. Многие экстрактивные вещества содержатся в отваре, то есть все вредное из мяса – в отвар. Если еще и магазинное мясо – то там могут быть антибиотики. Мясные супы готовьте на втором бульоне и только из домашнего мяса. Для этого следует отварить мясо 30 минут, воду слить и все варить вместе с овощами" .

При болезнях желудочно-кишечного тракта можно есть и мясные бульоны.

via GIPHY

Диетолог не советует есть первые блюда горячими. Кипяток обжигает пищевод, на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода.

Не стоит заказывать супы в ресторанах и кафе, если вы не уверены в их качестве.

Альтернативой мясным супам может быть уха из хорошей рыбы.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
сегодня
1947
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 682
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
2 апреля 10:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 6271
Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
1 апреля 21:41 Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
Олександр Бевза 8650
Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
31 марта 17:41 Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
Олександр Бевза 3715
Как уберечь психическое здоровье во время выборов
31 марта 10:30 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
Олександр Бевза 478
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук