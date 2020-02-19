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Пассажиры зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess начинают покидать судно

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На Diamond Princess заканчивается карантин / Unsplash

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начали оставлять его борт после двухнедельного карантина из-за вспышки коронавируса Covid-19.

По состоянию 19 февраля на лайнере зафиксировали 542 случая коронавируса, это самая большая вспышка за пределами материкового Китая, сообщает BBC.

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Сойти с корабля позволят тем людям, у которых тест на вирус показал отрицательный результат и симптомов болезни нет.

Пассажиры, которые были в каютах с больными коронавирусом людьми, останутся на дополнительный карантин, даже если их вирусные тесты были отрицательными.

Ранее покинуть судно позволили пожилым людям, которые имели проблемы со здоровьем или были в каютах без окон.

При этом, власти ряда стран эвакуировали с лайнера своих граждан еще несколько дней назад. На судне находилось около 3700 человек. Также на борту есть 25 украинцев, двое из них также подхватили болезнь.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 19 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 2112 человек. Общее количество инфицированных – 75 200 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровело 14 866 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.
  • От болезни умирают около 2% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 19 февраля в Ухань вылетел украинский самолет, который должен эвакуировать наших граждан и иностранцев из 10 разных стран.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Лечение Новости Здоровье
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