Пять мифов о солнцезащитном креме, в которые не стоит верить
Скоро начнется пляжный сезон. А это значит, что нужно позаботиться о защите своей кожи от солнечных лучей на отдыхе.
Онколог и маммолог Наталья Петрова опровергла самые распространенные мифы о солнцезащитных кремах с SPF.
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Миф 1. Чем выше SPF, тем лучше защита
Реальность: SPF – sun protection factor – не что иное, как показатель эффективности защиты от В-лучей.
Защита от UVA-лучей (солнечных лучей) маркируется отдельно или кроется под Broad spectrum – широким спектром защиты.
Super-High SPF (> 50) дают ложное чувство безопасности: ожога нет (UVB-лучи блокируются неплохо), а накопительное действие UFA будет иметь плохие последствия.
Миф 2. Водостойкость кремов
Соленая вода в течение 40 минут смывает крем. Если на этикетке не указано иного времени. Ищите указание времени, например: Water resistant 80 minutes.
Миф 3. Вещества с противовоспалительным эффектом в составе это хорошо
На самом же деле эффект ромашки, алоэ, аллантоина (уменьшение покраснения, и т. п) сохраняется в течение 6 часов.
Миф 4. Физические фильтры – оксиды цинка и титана – вредны для кожи
Реальность: FDA и Европейские регуляторы проверили это. Наночастицы не проникают в кожу.
Их плюсы: имеют хороший баланс между защитой от двух типов UV, но при сочетании с авобензоном (лучший UFA-фильтр) снижают эффективность его защиты.
Их минусы: диоксид титана еще в 2006 году признан канцерогеном. Большие дозы можно получить при вдыхании солнцезащитных спреев при систематическом использовании.
Миф 5. Химические фильтры – лучше и современнее
На самом же деле многие из них негативно влияют на эндокринную систему.
Худшие фильтры:
1. Oxybenzone
2. Octinoxate
3. Homosalate
Они способны проникать в молоко, действуют как гормон эстроген, также существует риск аллергии и нарушений гормональной системы.
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