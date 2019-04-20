Пять мифов о солнцезащитном креме, в которые не стоит верить

Скоро начнется пляжный сезон. А это значит, что нужно позаботиться о защите своей кожи от солнечных лучей на отдыхе.

Онколог и маммолог Наталья Петрова опровергла самые распространенные мифы о солнцезащитных кремах с SPF.

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Миф 1. Чем выше SPF, тем лучше защита

Реальность: SPF – sun protection factor – не что иное, как показатель эффективности защиты от В-лучей.

Защита от UVA-лучей (солнечных лучей) маркируется отдельно или кроется под Broad spectrum – широким спектром защиты.

Super-High SPF (> 50) дают ложное чувство безопасности: ожога нет (UVB-лучи блокируются неплохо), а накопительное действие UFA будет иметь плохие последствия.

Миф 2. Водостойкость кремов

Соленая вода в течение 40 минут смывает крем. Если на этикетке не указано иного времени. Ищите указание времени, например: Water resistant 80 minutes.

Миф 3. Вещества с противовоспалительным эффектом в составе это хорошо

На самом же деле эффект ромашки, алоэ, аллантоина (уменьшение покраснения, и т. п) сохраняется в течение 6 часов.

Миф 4. Физические фильтры – оксиды цинка и титана – вредны для кожи

Реальность: FDA и Европейские регуляторы проверили это. Наночастицы не проникают в кожу.

Их плюсы: имеют хороший баланс между защитой от двух типов UV, но при сочетании с авобензоном (лучший UFA-фильтр) снижают эффективность его защиты.

Их минусы: диоксид титана еще в 2006 году признан канцерогеном. Большие дозы можно получить при вдыхании солнцезащитных спреев при систематическом использовании.

Миф 5. Химические фильтры – лучше и современнее

На самом же деле многие из них негативно влияют на эндокринную систему.

Худшие фильтры:

1. Oxybenzone

2. Octinoxate

3. Homosalate

Они способны проникать в молоко, действуют как гормон эстроген, также существует риск аллергии и нарушений гормональной системы.

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