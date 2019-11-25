Почему не все становятся алкозависимыми и как это можно предвидеть

Подавляющее большинство взрослых людей хоть раз в жизни пробовало алкогольные напитки. Ученые выяснили причину, почему эта тяга появляется только в конкретных людей и поняли, как эту зависимость предвидеть.

Некоторые люди могут пригубить рюмочку только по большим праздникам, другие могут встречаться с друзьями в баре один раз в неделю, но без последствий и проявлений зависимости. Однако почему зависимость от алкогольных напитков приобретают именно третьи рассказал Science.

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Примерно 30% из пьющих людей становятся зависимыми, и в начале своего пути уверяют – все остальные тоже выпивают и ничего страшного.

Ученые привлекли мышей к эксперименту и поделили их на три группы: "тех, кто мало пьет", "пьяниц без последствий" и "алкозависимых".

Оказалось, что нейроны головного мозга тесно связаны с зависимостью. Когда выпивает человек, склонный к зависимости – активность нейронов снижается. И наоборот, когда употребляет человек, который вряд получит тягу в будущем – нейроны становятся активными.

Интересно, что нейроны так ведут себя как и при первой выпитой рюмке, так и в течение жизни. Это означает, что благодаря этому фактору можно предсказать, станет ли человек зависимым от алкоголя в будущем.

Проанализировав результаты работы, команда разработала новую поведенческую модель и определила кортикально-стволовой нейронный контур, который будет служить биомаркером алкозависимости.

Специалисты утверждают, что эти данные понадобятся не только в профилактике и лечении алкоголизма, но и актуальны при различных видах зависимости.

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