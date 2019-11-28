Почему нельзя просто почистить сосуды, – Супрун про атеросклероз

Сейчас часто встречаются советы о том, как почистить сосуды активными добавками, процедурами в санатории или даже настойками и чесноком.

Наверное, фантазия вырисовывает процесс чистки сосудов так просто, как чистку труб, однако улучшение состояния сосудов – результат постоянной работы, а не одноразовых средств, рассказала Ульяна Супрун на своей Facebook-странице.

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Атеросклероз – это Это хроническое метаболическое заболевание, связанное с нарушением транспорта жиров и изменениями состояния сосудов. Атеросклероз образуется из-за ряда факторов: рацион, индекс массы тела, сопутствующие болезни (например диабет), курение, уровень физической активности и наследственность. Далеко не все случаи атеросклероза и болезней сердца обусловлены высоким холестерином – порой бывает достаточно поврежденных курением сосудов.

Развитие атеросклероза может привести к таким осложнениям, как: тромбоз, разрыв сосуда, инфаркт или инсульт.

Для того, чтобы вылечить атеросклероз, человек должен в корне изменить образ жизни: поменять рацион, добавить физические нагрузки, отказаться от курения и постоянно контролировать давление. Возможно, даже придется принимать сатины – специальные лекарства для контроля холестерина.

"Чистка сосудов" за один раз возможна только благодаря хирургическому вмешательству и нанотехнологиям, однако даже они не могут сделать это полностью.



Чтобы не лечить атеросклероз, его можно просто избежать

Как выявить атеросклероз

Это коварная болезнь, ведь обычно люди узнают о ней на поздних стадиях. Когда сосуды сильно сужены, начинаются проблемы с сердцем или ногами.

️Прежде всего, спросите себя, способствует ли ваш образ жизни развитие атеросклероза. Либо курите, мало двигаетесь, а может едите много сладкого, маргарина, жирного и жареного. Также узнайте, болел кто-то из вашей семьи сердечно-сосудистыми болезнями и какой образ жизни они вели.

️Если риски есть, сдайте анализ на уровень глюкозы (что стоит делать регулярно), холестерина и соотношения липопротеинов.

Важно: после 45 лет анализ на холестерин желательно сдавать всем, не смотря на образ жизни.

️Во время осмотра, семейный врач может проверить состояние ваших периферийных сосудов и пульс. Об атеросклерозе свидетельствует перепад давления между предплечьем и локтем, после чего вас могут направить на более сложную диагностику – УЗИ или кардиологический стресс-тест.

Как избежать атеросклероза и как его лечить

Если у вас обнаружили атеросклероз, не переживайте, ведь развитие атеросклероза на 80% зависит от образа жизни. Лечение всегда начинается именно с изменений привычек человека, а если эффект небольшой, тогда прописывают лекарства.

Измените рацион. В нем должны быть: жирная рыба, орехи, зелень, семечки, каши, печеный или вареный в мундире картофель, нежирное мясо, бобовые, много ягод и овощей и специи.

Практикуйте интервальное голодание. Во время него тормозятся воспалительные процессы и улучшается состояние сосудов, что предотвращает образование сердечно-сосудистых заболеваний. Происходит это потому, что во время голодания интерлейкин-6 или свободные радикалы не атакуют сосуды.

Делайте физические нагрузки, ведь они помогают мышцам поглощать глюкозу и бороться с висцеральным жиром, снижают риск развития сердечно-сосудистых болезней и эффективно преодолевают стресс. Эффективно полежать на диване вы можете и после тренировки, ведь восстанавливать силы – необходимо каждому.

Бросайте курить, потому что курение мешает физической активности, делает человека тревожным, запускает свободнорадикальные процессы, способствует тромбообразованию, нарушению обмена жиров, аномальному развитию сосудов и нарушает восстановление их эндотелия. Также оно влияет на активность генов и давление, что приводит к проблемам с эрекцией.

Ульяна Супрун “Если курение дополнить картофелем фри и бутербродом с колбасой, то в кардиологию можно брать абонемент. Осознайте, что не курение вас успокаивает, а без курения вы теряете покой".

Стоит придерживаться этих советов не зависимо от того, есть ли у вас риск развития сердечно-сосудистых болезней или нет. Ведь здоровый образ жизни уменьшает риски ряда видов рака, психических заболеваний, диабета и деменции в старшем возрасте.

Также от него зависят либидо, потенция, фертильность, состояние кожи, зубов и легких.

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