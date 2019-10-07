Почему появляются синяки и когда это свидетельствует о страшных заболеваниях

Наличие экхимозов (синяков) – очень частая жалоба. И здесь главное определить, когда это норма, а когда в организме происходит какой-то патологический процесс.

12-55% людей жалуются на "странное" или аномальное возникновение синяков, у женщин такие жалобы чаще, рассказала гематолог

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Когда не стоит беспокоиться?

"Частые синяки" могут развиваться с минимальной травмой у лиц со светлой кожей, женщин после родов и в менопаузе, лиц с избыточным весом. Очень часто пациенты не запоминают факт травмы, особенно, если она незначительна. Чаще всего нормальными являются синяки, расположенные на конечностях.



Синяки после травм – это норма

Когда стоит бить тревогу?

При одновременном наличии на теле (не только на конечностях) 5 и больше синяков диаметром более 1 сантиметр. Если после легкой травмы синяк очень большой. Если появление синяков сопровождается какими-либо кровотечениями.

О каких заболеваниях могут свидетельствовать синяки?

• патология кровеносных сосудов и окружающих тканей (дефицит витамина С и заболевания соединительной ткани);

• нарушение тромбоцитарного звена (в т. ч. из-за препаратов, системных заболеваний, инфекций);

• нарушение коагуляции (дефицит факторов свертывания, заболевания печени, дефицит витамина К).

Никакие витамины самостоятельно начинать принимать не нужно!

Препараты и питание, которые могут провоцировать появление синяков: витамин Е, имбирь, чеснок, алкоголь, веганство, вегетарианство и другие лекарства.

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