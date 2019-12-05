Почему вам может быть постоянно холодно: объяснение Супрун

Иногда холод кажется невыносимым, но случается так, что из всех в компании мерзнете только вы. Почему бывает сложно согреться и когда такая особенность является признаком заболевания. Почему в таких случаях теплые перчатки и имбирный чай не помогут.

Непереносимость холода, неспособность согреться и зябкость – физиологическое вопросы, рассказала Ульяна Супрун и пояснила, что согреться чаем при наличии определенных заболеваний – не получится.

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Все связано в нашем организме и лечить надо человека, а не симптомы, и новой шубкой (искусственной, конечно) проблему не решить,

– отмечает госпожа Ульяна.

Механизм терморегуляции

Температура тела "в глубине" (коровая температура) при любых условиях должна быть постоянной, а конечности должны быть достаточно теплыми.

За это отвечает природный механизм терморегуляции, в который вовлечены нервная система, половые гормоны, гипофиз и гипоталамус, надпочечники, бурый жир и щитовидная железа.

На холоде сосуды то сужаются, чтобы мы не "теряли тепло", то расширяются, чтобы предотвратить обморожение. Именно поэтому мы становимся бледными, как только выйдем на мороз, и красными, если долго там побудем или когда возвращаемся в помещение.

В процесс терморегуляции привлечены также потовые железы, рефлекс дрожи, теплообразование в буром жире, изменение поведения, сироты на коже и повышенный метаболизм.



Конечности рук и ног должны быть теплыми все время

Болезни, из-за которых вы можете мерзнуть

Анемия. Это заболевание характеризуется тем, что в организме не хватает железа, а затем и гемоглобина, который переносит кислород, и цитохромов и железосодержащих ферментов. Это снижает эффективность обмена веществ и образования тепла.

Анемию следует лечить, а вот назначать самим себе пищевые добавки без обследований – плохой вариант, предостерегает госпожа Ульяна.

Анорексия, строгие диеты, голодание. Строгие диеты могут сделать только хуже, а потом еще хуже, когда вы их прекратите. Анорексию следует лечить с психотерапевтом. Судный рацион может быть причиной переохлаждения.

Гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы). Причиной состояния может быть аутоиммунный тиреоидит, когда собственные антитела направляют разрушение щитовидной железы иммунной системой.

При недостаточной активности щитовидной железы нужна гормональная терапия. Очевидно, перчатки и имбирный чай – не помогут согреться.

Болезнь периферических артерий. Диагноза "вегето-сосудистая дистония" – не существует, но есть ряд причин нарушенного кровотока в сосудах или их неадекватного тонуса.

В частности, болезнь периферических сосудов. Факторами, провоцирующими заболевания, являются курение и ожирение. Поэтому, кровоток по сосудам осложняется и конечности мерзнут.

Синдром Рейно. У людей с таким синдромом в ответ на холод или стресс сжимаются сосуды конечностей, а пальцы рук и ног становятся холодными аж до белых.

Первичный, то есть беспричинный, синдром Рейно бывает у людей до 40 лет. Вторичный синдром Рейно развивается после 40 и может быть обусловлен повреждением нервов, травмами конечностей, работой с дрелями, пилами, клавиатурой компьютера или рояля, атеросклерозом, курением или определенными лекарствами.

Влияние половых гормонов на процессы терморегуляции

Эстрогены отвечают за расширение сосудов, а затем на перенос тепла и риски замерзнуть. Другой важный гормон – прогестерон – способствует сохранению тепла.

Изменения в терморегуляции происходят у женщин всю жизнь: в течение менструального цикла, в пременопаузе, менопаузе, или при синдроме поликистозных яичников.

Зябкость естественное явление во время овуляторной фазы цикла. В пременопаузе зябкость может чередоваться с "приливами" повышенной температуры и потливости.

Синдром поликистозных яичников – это гормональное нарушение, которое сопровождается ановуляторными циклами (есть месячные, нет яйцеклетки), пониженной фертильностью, множественными фолликулами, повышенным количеством андрогенов. Характерными для синдрома поликистозных яичников также являются акне и ожирение.

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