Поход к врачу: что нужно знать о ваших правах

Информированное согласие – не только право пациента, но и защита врача от возможной клеветы и необоснованных претензий пациентов.

Пациент имеет право на свободный выбор врача и методов лечения, а также на информированное согласие на применение методов диагностики, профилактики и лечения – это предусмотрено законом Украины о здравоохранении, рассказала юрист Ника Корелова.

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Согласие будет правомерным только в том случае, когда будет отвечать определенным требованиям:

Информативность – если вы пациент, вас должны своевременно и компетентно проинформировать обо всех возможных способах и методах лечения. Также должны рассказать, какие действия будут проводиться и все особенности лечения, а главное – вам должны объяснить их необходимость и целесообразность.

Добровольность – перед осуществлением каких-либо действий, врач должен получить добровольное согласие пациента. Если пациента что-то не устраивает (и даже если передумал), он имеет полное право отказаться от некоторых способов лечения или от лечения в целом.

Права и обязанности пациента

Альтернативность – если человек хочет отказаться от лечения, врач должен объяснить вероятные последствия отказа и предложить другие пути решения проблемы.

Компетентность – недееспособный человек или ребенок, который не достиг 14 лет – не может самостоятельно принимать решения.

До 14 лет – врач должен проинформировать и получить согласие законного представителя.

– врач должен проинформировать и получить согласие законного представителя. От 14 до 18 лет – медицинская помощь оказывается с согласия пациента и с согласия его законного представителя.

– медицинская помощь оказывается с согласия пациента и с согласия его законного представителя. От 18 лет – по информированному согласию пациента.

Формы согласия бывают

На проведение диагностики, лечения, операции и обезболивания Минздрав утвердил форму № 003-6/о Добровольного информированного согласия.

Для профилактики, проведение прививки или туберкулинодиагностики – существует форма № 063-2/о.

Стоит заметить, что согласие оформляется документально и должно быть датировано и подписано.

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