Как понять, что в вашей спальне есть клопы

Если в спальне вдруг изменился запах, это может быть признаком появления постельных клопов. В частности, новый запах может быть результатом фекального материала этих насекомых.

Постельные клопы активно размножаются в домах современных людей, проблема постельных клопов резко обострилась с конца 1990-х годов, на планете "буквально нет страны, где бы не было проблем с постельными клопами", пишет Express.

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Как понять, что в спальне завелись постельные клопы?

Обнаружение нового и необычного запаха из вашей комнаты, является одним из признаков постельных клопов. Например, это может быть запах кориандра или сладковатый, затхлый запах.

Запахи, которые выпускают постельные клопы, является феромонами опасности. Когда группа постельных клопов оказываются в опасности – можно его почувствовать.



Клопы в постели могут быть во всех странах мира \ unsplash.com

Другие признаки клопов в спальне:

Следы крови на белье;

Следы от укусов на теле;

Следы жизнедеятельности (мелкие чешуйки, экскременты, похожие на маковые зернышки, засохшие оболочки личинок).

Как избавиться от постельных клопов?

Чтобы избавиться от постельных клопов, эксперты настоятельно рекомендуют тщательно следить за чистотой постельного белья, матрасов и диванов, штор. Все, что возможно, необходимо стирать и сушить при максимальной температуре.

Используйте жесткую щетку для швов матраса, чтобы удалить постельных клопов и их яйца перед уборкой пылесосом. Периодически пылесосьте кровать и прилегающую зону, устраняйте любые трещины вокруг кровати, где клопы могут легко спрятаться, и избавляйтесь от всего беспорядка вокруг своего спального места.

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