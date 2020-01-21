Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Какая опасность от вспышки птичьего гриппа, какие симптомы у домашних животных и существует ли вероятность заражения человека – читайте в материале Здоровье 24.
В Украине впервые за три года произошла вспышка птичьего гриппа. На частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области, где содержалось около 98 тысяч поголовья птиц, погибло из них 4856, а остальных кур пришлось зарезать, чтобы не допустить распространения возбудителя гриппа птицы.
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Птичий грипп: история болезни
Птичий грипп стал известным с 1878 года. Наиболее распространенным штаммом птичьего гриппа является H5N1.
Ранее птичий грипп был исключительно заболеванием животных, до 1997 года, когда в Гонконге зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, а произошло это во время эпидемии этой болезни среди домашней птицы.
Представители ВОЗ призывают быть осторожными со всеми вариациями птичьего гриппа из-за его склонности к мутации, ведь в будущем это может стать причиной пандемии. Из-за этого любые вспышки болезни должны подвергаться серьезным действиям: массово уничтожаться не только больные, но и здоровые птицы, которые могли коммуницировать с инфицированными, а также должна проводиться тщательная дезинфекция.
Передача вируса птичьего гриппа человеку
Вирус птичьего гриппа передается человеку через непосредственный контакт с инфицированными птицами (живыми или мертвыми), поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц.
По состоянию на 2020 год не было никаких случаев заражения человека птичьим гриппом от человека.
Птичий грипп: симптомы и пути заражения / Unsplash
Птичий грипп у человека: симптомы
С 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа. Попадая в человеческий организм, вирус птичьего гриппа инкубируется в нем до двух недель, средняя продолжительность периода инкубации вируса – около трех дней.
После этого патология проявляется следующими симптомами:
- Инфекционно-токсические (боль в мышцах, высокая температура, озноб.
- Респираторные (насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность).
- Желудочно-кишечные (рвота, боль в области живота).
Параллельно может развиваться острая пневмония. По статистике, около 70 процентов случаев инфицирования заканчиваются смертью человека.
Лечение птичьего гриппа у человека проводится так же, как и лечение другого вида гриппа. Однако пока вакцины от птичьего гриппа не существует, поэтому применяют противовирусные, противовоспалительные, жаропонижающие лекарственные средства и тому подобное. Лечение проходит в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации из-за тяжелого течения и развития осложнений.
Птичий грипп у человека: профилактика
Для того, чтобы минимизировать риск человеку заболеть птичьим гриппом, рекомендуем:
- Исключить или свести к минимуму контакт с птицами, особенно детям;
- Нужно хранить отдельно от других продуктов сырые продукты из птицы;
- Исключить любые контакты в мертвыми птицами, ведь причиной смерти может быть грипп (это могут быть домашние домашние птицы или дикие);
- Птичье мясо и яйца должны подвергаться тщательной термальной обработке вирус погибает при высоких температурах;
Птичий грипп: симптомы и пути заражения / Unsplash
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