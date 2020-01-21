Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения

Какая опасность от вспышки птичьего гриппа, какие симптомы у домашних животных и существует ли вероятность заражения человека – читайте в материале Здоровье 24.

В Украине впервые за три года произошла вспышка птичьего гриппа. На частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области, где содержалось около 98 тысяч поголовья птиц, погибло из них 4856, а остальных кур пришлось зарезать, чтобы не допустить распространения возбудителя гриппа птицы.

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Птичий грипп: история болезни

Птичий грипп стал известным с 1878 года. Наиболее распространенным штаммом птичьего гриппа является H5N1.

Ранее птичий грипп был исключительно заболеванием животных, до 1997 года, когда в Гонконге зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, а произошло это во время эпидемии этой болезни среди домашней птицы.

Птичий грипп – что это? Инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1 . Он очень заразен у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе разнообразных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы гриппа редко могут заразить человека.

Представители ВОЗ призывают быть осторожными со всеми вариациями птичьего гриппа из-за его склонности к мутации, ведь в будущем это может стать причиной пандемии. Из-за этого любые вспышки болезни должны подвергаться серьезным действиям: массово уничтожаться не только больные, но и здоровые птицы, которые могли коммуницировать с инфицированными, а также должна проводиться тщательная дезинфекция.

Передача вируса птичьего гриппа человеку

Вирус птичьего гриппа передается человеку через непосредственный контакт с инфицированными птицами (живыми или мертвыми), поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц.

По состоянию на 2020 год не было никаких случаев заражения человека птичьим гриппом от человека.



Птичий грипп: симптомы и пути заражения / Unsplash

Птичий грипп у человека: симптомы

С 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа. Попадая в человеческий организм, вирус птичьего гриппа инкубируется в нем до двух недель, средняя продолжительность периода инкубации вируса – около трех дней.

После этого патология проявляется следующими симптомами:

Инфекционно-токсические (боль в мышцах, высокая температура, озноб.

Респираторные (насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность).

Желудочно-кишечные (рвота, боль в области живота).

Параллельно может развиваться острая пневмония. По статистике, около 70 процентов случаев инфицирования заканчиваются смертью человека.

Лечение птичьего гриппа у человека проводится так же, как и лечение другого вида гриппа. Однако пока вакцины от птичьего гриппа не существует, поэтому применяют противовирусные, противовоспалительные, жаропонижающие лекарственные средства и тому подобное. Лечение проходит в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации из-за тяжелого течения и развития осложнений.

Птичий грипп у человека: профилактика

Для того, чтобы минимизировать риск человеку заболеть птичьим гриппом, рекомендуем:

Исключить или свести к минимуму контакт с птицами, особенно детям;

Нужно хранить отдельно от других продуктов сырые продукты из птицы;

Исключить любые контакты в мертвыми птицами, ведь причиной смерти может быть грипп (это могут быть домашние домашние птицы или дикие);

Птичье мясо и яйца должны подвергаться тщательной термальной обработке вирус погибает при высоких температурах;



Птичий грипп: симптомы и пути заражения / Unsplash

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