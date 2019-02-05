Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов

Больше двух с половиной лет назад Ульяна Супрун возглавила Министерство здравоохранения Украины – проблемное и коррумпированное ведомство. Однако не испугалась трудностей и взялась буквально ломать медицинскую систему, благодаря чему заслужила репутацию реформаторки, столкнувшись со шквалом критики в свой адрес. 5 февраля Киевский окружной административный суд запретил ей выполнять обязанности.

Как Супрун появилась в украинской политике и почему попала в немилость некоторых коллег и украинцев – читайте в публикации 24 канала.

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Ранние годы

Ульяна Надежда Супрун родилась в 1963 году в Детройте (США) в украинской семье. Ее родители после Второй мировой эмигрировали в Западную Германию, а потом – в Штаты. Там она ходила в украинскую церковь и была скаутом в организации "Пласт".

Медицинское образование

Профессию врача Супрун получала с 1981 до 1995 года! Начала с обучения на бакалавра естественных наук в области биологии в Университете Уэйна. Продолжила в медицинском колледже Мичиганского университета, где в 1989 году Супрун получила специальность врача-радиолога. Аспирантуру по маммографии и томографической радиологии закончила в больнице Генри Форда, в США.

Личная жизнь

В 1991 году Ульяна вышла замуж за канадского украинца Марка Супруна. Именно он основал проект Babylon'13, который сплотил режиссеров, операторов и кинематографистов, которые снимали Революцию Достоинства в Украине. Марк был волонтером и сценаристом. Его фильм "Сильнее чем оружие" получил награду ежегодного фестиваля искусств "Passion for Freedom" в 2015 году. Супрун посвятил свою награду незаконно заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.



Семейная пара Супрун

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Активная гражданская позиция и переезд в Украину

Семья долгое время проживала в Нью-Йорке, где Супрун работала радиологом в частной клинике. Супруги активно поддерживали украинцев. В частности, Ульяна была членом Украинского конгрессового комитета Америки, членом Союза украинской молодежи в Нью-Йорке. Два года возглавляла Совет по оказанию гуманитарной помощи украинцам и Украинско-американской ассоциации гражданских свобод. Марк и Ульяна организовывали митинги украинцев в Вашингтоне и Нью-Йорке во время Оранжевой революции. Они часто бывали и в Украине, пока 29 ноября 2013 года не остались тут окончательно.

Участие в Революции Достоинства

Причиной переезда четы Супрун в Киев стал Евромайдан. Марк работал с иностранными журналистами, снимал документальные фильмы о ходе Революции Достоинства и ее героев, а Ульяна стала волонтером Медицинской службы Майдана. Она помогала раненым даже во время горячих стычек. Весной 2014 года вместе с мужем создала общественную организацию "Защита патриотов". Благодаря усилиям Супрун украинские бойцы получили улучшенные индивидуальные аптечки стандарта НАТО. Средства для них выделила диаспора в Канаде и Америке.



Марк и Ульяна Супрун принимали активное участие в Евромайдане. Весной 2014 они основали общественную организацию "Защита патриотов"

В том же году Супрун стала директором по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев

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Супрун в политике

В июле 2015 Порошенко подписал указ о предоставлении супругам Супрун гражданства Украины. Через несколько месяцев Супрун стала внештатным консультантом комитета верховной Рады по вопросам здравоохранения. Параллельно работала в Украинском католическом университете Львова и была директором Школы реабилитационной медицины. В июле 2016 года Супрун стала первым заместителем министра здравоохранения, а с 1 августа начала выполнять обязанности министра Минздрава.

На этой должности она сразу же взялась за глобальные реформы. Из главных достижений Супрун за эти годы стоит выделить:

1) принятие 10 постановлений, которые закладывают основы реформирования системы здравоохранения, среди которых концепции реформы финансирования системы здравоохранения и развития системы общественного здоровья;

2) запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 млн грн;

3) в октябре 2017 года Верховная Рада проголосовала за медицинскую реформу;

4) старт единой на всю страну кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Палки в колеса

Год назад в интервью для украинской службы BBC в.а. министра здравоохранения отметила, что "для реформы медицины в Украине настал решающий момент". В то же время Супрун открыто заявила, что "в Раде есть неформальное лобби из представителей отдельных партий, которые обвиняют МИНЗДРАВ в популизме".

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В начале января 2017 года директор Института сердца Борис Тодуров на своей странице в Facebook обвинил Супрун в невыполнении программы закупок для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на сумму 364 млн грн. Его поддержали Медведчук, Рабинович, Вилкул и Мусий. Но больше всего Супрун доставалось и достается от председателя комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец. Недавно этот комитет выразил недоверие Супрун. Богомолец набрала голоса для того, чтобы рекомендовать парламенту принять отставку и.о. министра здравоохранения. Кроме того, Богомолец опубликовала в Facebook длинный список претензий к реформатору.

"Нам своє робить"

Однако Супрун не сдается, и продолжает постепенно реанимировать украинскую медицину. На своей странице в Facebook она внедрила интересную практику – время от времени чиновница публикует сообщения, в которых опровергает медицинские мифы. Ее советы и замечания цитируются в прессе и переворачивают представление о медицине для украинцев постсоветской эпохи.

Сейчас в Украине медицинских учреждений на одного гражданина в 1,5 раза больше, чем в Европе. Вместе с тем, мы не здоровее европейцев из-за того, что имеющийся ресурс используется неэффективно. В обновленной системе должны остаться работники современной медицинской сферы. Медсестер и врачей можно переаттестовать, или перевести в другие медицинские учреждения, где не хватает работников. Я хотела бы увидеть более эффективное использование кадров и финансов,

– предлагает она.

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Запрет высполнять обязанности министра

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Соответствующее решение принял судья Сергей Каракашьян. Так, от 5 февраля 2019 года Супрун отстранена от исполнения обязанностей занимаемой должности. Это решение исполняющая обязанности главы МОЗ может обжаловать в течение 15 дней.

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