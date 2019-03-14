Шесть плохих привычек, которые ухудшают состояние кожи

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Шесть плохих привычек, которые ухудшают состояние кожи

Часто возникают прыщи, покраснения и другие проблемы с кожей? Возможно, причиной этому является несбалансированный рацион, отсутствие спорта, а возможно, – собственно, сам уход и привычки.

Дерматолог Светлана Якубовская назвала вредные привычки в уходе за кожей.

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№1. Умываться мылом

Любое мыло – крем-мыло, а также дегтярное, хозяйственное, детское – сушит кожу. При постоянном применении оно разрушает ее защитный слой. А это приводит к высыпаниям на коже, обезвоживанию и морщинам.

№2. Применить скрабы

Забудьте навсегда про скрабы, а также пилинг со скорлупой грецкого ореха, абрикосовыми косточками и др. Такие средства очень сильно травмируют кожу. Особенно это вредит обладателям проблемной кожи, ведь это лишь способствует распространению микробов по лицу.

Дерматолог не радить використовувати скраби
Дерматолог не советует использовать скрабы

№3. Использовать спиртовые лосьоны или тоники

Средства, содержащие спирт, не стоит применять людям с сухой, чувствительной и обезвоженной кожей. Спирт в высоких концентрациях нещадно сушит кожу, убивает защитный слой. Прежде всего, это касается салицилового спирта.

№4. Не смывать мицеллярную воду

Сейчас очень мало таких водичок, которые можно оставлять на коже. Как правило, большинство комбинированные. И их также лучше смыть.

№5. Самостоятельно выдавливать прыщи

Это просто бомба замедленного действия, даже если вы все сделали правильно! Лучше доверить свое лицо в этом вопросе грамотному косметологу.

Не видавлюйте самостійно прищі
Не выдавливайте самостоятельно прыщи

№6. Не использовать солнцезащитные средства

Средство с SPF должно быть постоянно! Особенно оно актуально на море и для деток. Не пренебрегайте им и в другие поры года.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Красота
Источник: 24 Канал
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