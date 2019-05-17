Создали первый микроб с искусственным ДНК: как это может помочь

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Искусственные бактерии
Искусственные бактерии / pixabay.com

Ученые из Кембриджского университета создали первый в мире живой организм с полностью искусственным и радикально измененным кодом ДНК.

Люди давно хотят создать синтетический живой организм. Наконец это удалось, пишет The Guardian.

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Как его создали?

Бактерию создали в лабораторных условиях, она является штаммом микроорганизма, который можно найти в природе. Этот микроб похож на своих природных "родственников", но способен выжить в меньшем количестве генетических условий.

Это важно, поскольку такие бактерии используются для создания лекарств и других полезных материалов.

Бактерії допоможуть створити нові ліки
Искусственные бактерии помогут создать новое лекарство

Чем он может быть полезен?

Новое открытие дает новые возможности. Например, по преодолению устойчивости вирусов. Микроб теперь будет иметь название Syn 61. Он развивается медленнее, чем природные организмы, но все равно жизнеспособен.

До того, как создать синтетический и измененный геном, исследователи в лаборатории молекулярной биологии два года считывали и изменяли ДНК бактерии E-coli – кишечная палочка.

Эта бактерия уже давно используется для создания инсулина и некоторых препаратов для лечения онкологии, рассеянного склероза и сердечно-сосудистых болезней. Но целая серия препаратов может быть уничтожена, если в лекарство попадет вирус.

Возможно, новое открытие в будущем поможет вырабатывать ферменты, протеины и лекарственные препараты.

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Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Лечение Лекарства
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