Тестостерон у женщин: норма и какие функции выполняет мужской гормон

Слово тестостерон может у некоторых людей ассоциироваться с чем-то эмоциональным – мужественностью, агрессивностью и тому подобным. Этот гормон играет ключевую роль в десятках процессов внутри организма.

Тестостерон обеспечивает прочность костей, участвует в производстве красных кровяных телец, пишет Lifehacker.

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Для чего нужен тестостерон женщинам

Мужской половой гормон влияет на переработку жиров, укрепляет мышцы, влияет на настроение и когнитивные возможности мозга.

Тестостерон может влиять на сексуальное желание (ослаблять или усиливать).

Также из тестостерона производится женский гормон эстроген. Последний делает из женщины женщину: запускает процессы полового созревания, активизирует рост груди, "включает" менструацию и позволяет забеременеть и выносить плод.



Тестостерон позволяет женщине забеременеть и выносить плод

Поэтому, чем меньше у женщины "мужского" гормона, тем она менее женственна.

Норма тестостерона у женщин

Для этого вам нужно сдать анализ на определение уровня тестостерона.

Уровень гормона измеряется в нанограммах на децилитр (нг/дл). Если в бланке с результатами анализов вы видите другие единицы измерения, конвертируйте их в нг/дл здесь.

0-5 месяцев: 20-80 нг/дл;

6 месяцев -9 лет <7-20 нг/дл;

12-16 лет <7-75 нг/дл;

17-18 лет: 20-75 нг/дл;

19 лет и старше: 8-60 нг/дл.

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