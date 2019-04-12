Топ-10 ненужных анализов, от которых стоит отказаться

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Ненужные анализы
Ненужные анализы / pixabay.com

Любые анализы являются дорогостоящими и часто болезненными. Оказывается есть большое количество ненужных медицинских исследований, которые никак не помогут в диагностике болезней.

Врач-инфекционист Дарья Паниева составила список из самых нелепых анализов, на которые не стоит тратить деньги:

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  1. Любые анализы на герпес 1,2 и 3 типов, краснуху, корь, паротит при наличии проявлений болезни. Эти диагнозы выставляются по клинической картине.
  2. Любые анализы на герпес 6 и 7 типов. Просто потому что рекомендации по лечению пока не разработаны, а препараты находятся в фазе клинических испытаний.
  3. Повторное определение IgG ко всем герпесам и токсоплазмам, если ранее уже был получен положительный результат. Антитела никогда не исчезают, а колебания титров не имеют диагностического значения.
  4. Выявление Вируса Эпштейна-Барр в слюне методом полимеразной цепной реакции. Однократное обнаружение не подтверждает инфицирования. Но, даже если вирус обнаружен многократно, это никак не влияет на тактику лечения.
  5. Исследование антител IgG к любым инфекций у детей до года. Отличить материнские антитела от детских невозможно.
  6. Исследование кала на дисбактериоз. Это эквивалентно гаданию на кофейной гуще.
  7. Любые анализы перед прививкой у здоровых детей. Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не обнаруживаются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.
  8. Определение общего Ig E для выяснения причины аллергии.
  9. Сдавать иммунограмму, просто потому что, ребенок который начала ходить в садик, стала чаще болеть ОРВИ (норма до 10-12 раз в год).
  10. КТ/МРТ головного мозга при подозрении на менингит. Этот диагноз можно подтвердить только с помощью исследования спинномозговой жидкости.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Анализы Медицина
Источник: Здоров'я 24
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