Топ анализов, которые помогут контролировать состояние здоровья

Многие люди относятся к своему здоровью несколько легкомысленно. Поэтому обращаются к медикам, когда начинает болеть какая-то часть тела или есть какая-то очевидная проблема со здоровьем.

Врач Михаил Гаврилов рассказал, какие анализы нужно пройти, чтобы контролировать состояние здоровья.

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1. Индекс массы тела.

2. Окружность талии. Брюшной жир принимает непосредственное участие в обмене веществ и вырабатывает разные гормоны.

3. Кровяное давление. Повышенное давление связывают с повышенным риском болезней сердца и снижением мозговой деятельности.

4. Общий анализ крови. Показывает общее состояние здоровья крови, в том числе красных и белых кровяных телец.

5. Анализ крови на уровень кортизола. Измеряет уровень гормона стресса в крови.

6. Общий биохимический анализ крови. Позволяет оценить состояние здоровья печени, почек, а также узнать уровень сахара и холестерина в крови.



Общий биохимический анализ крови

7. Анализ крови на сахар и/или гликированный гемоглобин. Анализ поможет оценить среднее значение уровня сахара у вас в крови за последние два-три месяца. Он используется в качестве вспомогательного исследования для выявления преддиабетного состояния и диабета.

8. Анализ крови на уровень витамина D. Пониженный уровень витамина D связывают с ожирением, депрессией, ослабленным иммунитетом.

9. Анализ крови на состояние гормонов щитовидной железы. Нарушения ее функции могут сделать процесс похудения сложной задачей. Главное – не запускать и вовремя обратиться к специалисту.

10. Анализ крови на С-реактивный белок. С-реактивный белок измеряет уровень воспаления в организме. Наиболее распространенными причинами повышенного уровня С-реактивного белка являются метаболический синдром, сниженная чувствительность организма к инсулину, реакция на еду.

11. Анализ крови на ферритин. Измеряет количество запаса железа в организме, его уровень повышается при воспалении и сопротивляемости организма к инсулину.

12. Анализ крови на свободный и общий тестостерон. Пониженный уровень тестостерона как для мужчин, так и для женщин связывают с нехваткой энергии, болезнями сердца и сосудов, ожирением, низким либидо, депрессией.

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