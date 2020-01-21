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Туберкулез теперь можно диагностировать за полгода до появления симптомов

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Диагностика туберкулеза / pixabay.com

Новый тест способен предсказать развитие болезни за несколько месяцев до появления первых симптомов. Применение метода спасет жизни многих людей: сейчас от туберкулеза умирает около 2 млн человек ежегодно.

Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали анализ крови, который может диагностировать туберкулез за шесть месяцев до появления у человека первых симптомов инфекционного заболевания, пишет EurekAlert.

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Особенности экспрессии генов уже используются для диагностики и лечения ряда заболеваний, однако до сих пор не было определено специфических биомаркеров для туберкулеза.

Как проводили исследования

Специалисты исследовали ассоциированные с болезнью показатели и выделили 17 специфических паттернов. Их протестировали на 1100 образцах крови у пациентов без жалоб или симптомов, связанных с развитием туберкулеза. Через несколько месяцев этих же пациентов обследовали снова, чтобы определить, заболели они.

Оказалось, что всего восемь сигнатур экспрессии одного гена могут предсказать развитие болезни в течение 3-6 месяцев.

Появление анализа крови на основе сигнатурної экспрессии генов открывает новые возможности ранней диагностики и профилактики туберкулеза, – отметил автор исследования Риши Гупта.


Анализ крови поможет найти новые методы лечения/Фото:Unsplash

Новый тип диагностики поможет начать антибактериальную терапию для больных раньше и таким образом снизить число новых случаев туберкулеза, который передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Анализы
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