Украинцы стареют быстрее, чем жители большинства стран, – исследование

Американские ученые проанализировали состояние здоровья жителей 195 стран и установили, в каком возрасте они начинают стареть.

Исследователи из Национального института старения США проанализировали не только продолжительность жизни, но и наличие болезней, которые связаны с процессом старения, пишет журнал Lancet.

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В общем учли 92 болезни. В них вошли, в частности, 13 болезней сердечно-сосудистой системы, 35 видов рака, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, травмы, ухудшения слуха и зрения, и тому подобное.

Ученые собирали данные о состоянии здоровья жителей в течение 27 лет – с 1990 по 2017 годы.

Исследование показало, что болезни, связанные со старением, развиваются по-разному в разных странах мира. В среднем такие заболевания возникают в 65 лет. В Украине этот показатель составляет 57 лет.



В общем рейтинге Украина заняла 179 место из 195 стран

В общем рейтинге Украина заняла 179 место из 195 стран. Украинцы стареют быстрее по сравнению с другими жителями Европы.

Где быстрее всего стареют люди:

1. Папуа-Новая Гвинея

2. Маршалловы Острова

3. Афганистан

4. Вануату

5. Соломоновы Острова

6. Центральноафриканская Республика

7. Лесото

8. Кирибати

9. Гвинея-Бисау

10. Микронезия

Самый медленный процесс старения у жителей Швейцарии, Франции и Японии — там болеть начинают в 76 лет.

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