Украинцы стареют быстрее, чем жители большинства стран, – исследование

7 Читати новину українською
Украинцы стареют быстрее, чем жители большинства стран (Иллюстрация)
Украинцы стареют быстрее, чем жители большинства стран (Иллюстрация) / Фото из открытых источников

Американские ученые проанализировали состояние здоровья жителей 195 стран и установили, в каком возрасте они начинают стареть.

Исследователи из Национального института старения США проанализировали не только продолжительность жизни, но и наличие болезней, которые связаны с процессом старения, пишет журнал Lancet.

Читайте также: В каком возрасте рожают своих первенцев жительницы Евросоюза и Украины

В общем учли 92 болезни. В них вошли, в частности, 13 болезней сердечно-сосудистой системы, 35 видов рака, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, травмы, ухудшения слуха и зрения, и тому подобное.

Ученые собирали данные о состоянии здоровья жителей в течение 27 лет – с 1990 по 2017 годы.

Исследование показало, что болезни, связанные со старением, развиваются по-разному в разных странах мира. В среднем такие заболевания возникают в 65 лет. В Украине этот показатель составляет 57 лет.

У загальному рейтингу Україна посіла 179 місце зі 195 країн
В общем рейтинге Украина заняла 179 место из 195 стран

В общем рейтинге Украина заняла 179 место из 195 стран. Украинцы стареют быстрее по сравнению с другими жителями Европы.

Где быстрее всего стареют люди:

1. Папуа-Новая Гвинея
2. Маршалловы Острова
3. Афганистан
4. Вануату
5. Соломоновы Острова
6. Центральноафриканская Республика
7. Лесото
8. Кирибати
9. Гвинея-Бисау
10. Микронезия

Самый медленный процесс старения у жителей Швейцарии, Франции и Японии — там болеть начинают в 76 лет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Instagram и Facebook не работает: в обоих соцсетях сбои в работе по всему миру
сегодня
1523
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Статистика исследования
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Авитаминоз: основные симптомы и лечение
сегодня 08:42 Авитаминоз: основные симптомы и лечение
Яніна Ткачук 4148
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
12 марта 14:00 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 252
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
10 марта 14:41 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 22807
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 1068
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
410
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук