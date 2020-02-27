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В 89 эвакуированных из Китая коронавирус не обнаружен

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У 89 евакуйованих з Китаю в Нових Санжарах коронавірус не виявлено / Getty Images

В 89 эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, находящихся на 14-дневной обсервации в Новых Санжарах на Полтавщине, коронавирус не обнаружен.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.

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"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на сегодня (27 февраля) не болен коронавирусом Covid-19", – информирует пресс-служба Данилова.

Он отметил, что молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, пока не обнаружили коронавирус.

Первая партия биоматериала была передана на самолете в Киев 22 февраля, где его проверили на тест-системах.

Следующий забор биологического материала у эвакуированных будет 1 марта.

Инкубационный период коронавируса и, соответственно, срок обсервации не превысит 14 дней, если тесты и дальше будут отрицательными.

Возвращение украинцев из Уханя: главное

  • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.
  • Возвращали в Украину только здоровых людей – без признаков респираторных заболеваний.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новые Санжары Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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