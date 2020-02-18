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Вероятность инсульта и инфаркта теперь можно спрогнозировать

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Риски инсульта и инфаркта / Unsplash

Искусственный интеллект поможет оценить скорость кровотока, это значительно экономит время врачей и точно выявляет риски тяжелых сердечно-сосудистых событий. Такое обследование поможет предупредить инсульты и инфаркты вовремя, уверены ученые.

Ученые впервые применили искусственный интеллект для оценки снимков сердечно-сосудистой МРТ (CMR). Результаты могли точно предсказать вероятность смерти, сердечного приступа или инсульта у пациентов. Работа исследователей опубликована на сайте Университетского колледжа Лондона.

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Алгоритм базируется на оценке скорости кровотока. Недостаточность кровообращения – признак многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наиболее точные методы для оценки скорости кровотока являются инвазивными и несут в себе определенные риски для здоровья пациентов. Новый алгоритм искусственного интеллекта определяет риски благодаря неинвазивному МРТ.

Эффективность метода

Точность результатов подтвердило исследование с участием 1000 пациентов с различными сердечно-сосудистыми жалобами, которые проходили лечение в нескольких больницах.

Автоматизированная оценка искусственного интеллекта быстро и точно определяла скорость кровотока и прогнозировала риски для человека. Врачи могли изучить уже готовые выводы алгоритма и скорректировать терапию.

Раньше врачи анализировали скорость кровообращения вручную и это занимало очень много времени, которое они могли бы более эффективно использовать для общения с пациентами. Теперь этой работой может заняться алгоритм, а точность прогнозов, как показали результаты исследования, является исключительной,
– прокомментировал ученый Джеймс Мун.

У пациентов со сниженной скоростью кровотока с высокой вероятностью развивались такие состояния, как сердечная недостаточность, инсульт, инфаркт и летальный исход.

Недостаточность кровообращения поддается эффективному лечению, поэтому ученые видят большой потенциал применения искусственного интеллекта не только в прогнозировании рисков, но и в ранней профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у людей разного возраста.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Искусственный интеллект Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение
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