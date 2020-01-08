Врач объяснила, почему сразу после праздников не нужно худеть
Часто о последствиях после праздников мы задумываемся, когда видим на весах несколько иную для человека цифру. Но не стоит сразу заниматься поиском диет.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 пишет врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.
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Врач советует проследить за весом неделю после переедания: если он остается увеличенным, тогда стоит ограничить калорийность рациона. Все потому, что остановить процесс набора веса в его начале является более эффективным, чем тогда, когда вес стал привычным для человека.
Кристина Квит отмечает, что особых рекомендаций как улучшить самочувствие после переедания нет. Здоровый желудочно-кишечный тракт достаточно быстро восстанавливает свои функции: моторную, пищеварительную, ферментную.
Если же человек хочет ускорить этот процесс, то врач советует увеличить количество воды в рационе – выпивать 30 мл воды на кг массы тела или 4% от всей массы тела.
Выпивайте 30 мл воды на кг массы тела
К воде, если нет заболеваний, связанных с гиперкислотностью, можно добавить сок лимона. Чтобы ускорить обмен веществ, можно добавить воду с огурцом и мятой, чаи каркаде, мате и имбирный.
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