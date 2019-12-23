Вылечили алкоголизм с помощью электродов в мозге

Впервые в истории ученые вылечили алкоголизм путем имплантации электродов в мозг. Пациентом стал 67-летний врач из северной Америки.

Канадские исследователи опробовали эту экспериментальную процедуру глубокой внутричерепной стимуляции на докторе Фрэнке Пламмере (Frank Plummer), который из-за алкоголизма чуть не умер, пишет The Daily Mail.

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67-летний врач сам обратился за помощью, признавшись, что он может каждый вечер выпивать по бутылке виски объемом 0,7 литра. Бывший научный директор Национальной микробиологической лаборатории Канады отрицал наличие у себя алкоголизма до 2012 года, пока у него не отказала печень.



Импланты вылечили от алкоголизма / dailymail.co.uk

В 2014 он прошел через пересадку печени, но и дальше употреблял алкоголь каждый день, так что и новый орган начал отказывать. Доктор Пламмер – всемирно известный специалист по инфекционным заболеваниям, признается, что если бы не уникальная методика лечения, он бы уже умер. Пламмер стал участником клинических исследований экспертов из Sunnybrook Health Sciences Centre в Торонто еще в прошлом году после того, как все попытки излечиться с помощью ассоциации "Анонимные алкоголики" закончились безуспешно.

Как же работает новая методика?

Врачи просверлили отверстие в голове пациента и имплантировали два электрода в его мозг, при этом сам больной оставался в сознании. Электроды соединили с девайсом, который разместили в правой части грудной клетки пациента. Этот прибор отправляет электрические импульсы в прилежащее ядро – зону мозга, связанную с зависимостью.



Мужчина чуть не умер из-за алкоголизма / dailymail.co.uk

Авторы методики утверждают, что она регулирует активность этой зоны, которая заставляет пьющих людей тянутся к алкоголю снова и снова. С момента операции прошел год, симулятор работает как часы, а сам доктор Пламмер признался, что не испытывает никакой потребности в спиртных напитках.

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